Общество

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
РБК
10:53

В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБК10:53

Подробнее о событии

Парфюмерные магазины могут перестать давать пробники

Телеканал 360°16:19

В «Л’Этуаль» предупредили об исчезновении пробников из-за их обязательной маркировки

Коммерсантъ15:37

Жителям России возможно придется покупать парфюм наугад из-за требований правительства

Царьград12:54

Парфюмерные пробники могут исчезнуть из магазинов

News.ru11:56

В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов

Rambler News Service11:25

«Л`Этуаль» предупредила о риске исчезновения пробников из парфюмерных магазинов

Ведомости11:14

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников

РБК10:53
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Общество

Из-за акций «желтых жилетов» в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню

Власти французской столицы приняли решение о закрытии на один день, в субботу 8 декабря, одной из главных достопримечательностей столицы - Эйфелевой башни.
Обновлено в 20:09
Общество

В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера

Обновлено в 20:41
Общество

Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом

Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено в 19:17
Общество

«ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента

Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.
Обновлено в 19:20
Транспорт

Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.
Обновлено в 19:00
Общество

У губернатора Подмосковья появился официальный сайт

Обновлено в 14:54
Общество

Магаданский ветеран не просил перечислить соцвыплату Медведеву

Ранее в соцсетях появилась фотография заявления магаданского ветерана труда Владимира Попова, в котором он просит перечислять социальную ежемесячную выплату в размере 683 рубля председателю правительства России Дмитрию Медведеву, потому что она якобы "унижает человеческое достоинство".
Обновлено в 19:42
Общество

«Коммерсантъ» узнал о новых претензиях прокуратуры к сервису BlaBlaCar

У прокуратуры появились новые претензии к онлайн-сервису BlaBlaCar, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:37
Общество

Вайнштейн поведал о худшем кошмаре в своей жизни

Голливудский продюсер Харви Вайнтшейн отправил своим друзьям письмо, в котором признался, что за последний год его жизнь превратилась в кошмар.
Обновлено в 20:53
Общество

Эксперты выбрали главный цвет 2019 года

Обновлено в 14:00
Общество

В Великобритании открыта вакансия фотографа – путешественника

Согласно объявлению, семья ищет профессионального фотографа, способного ездить с ними по странам мира и фотографировать.
Обновлено в 20:45
Общество

Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа»

Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.
Обновлено в 19:22
Общество

Власти Киева переименовали Новороссийский проспект

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.
Обновлено в 15:42
Транспорт

В Москве начали появляться таблички с новыми тарифами на парковку

Обновлено в 17:53
Общество

Российская таможня забраковала огнеметы от Илона Маска

Илон Маск предложил пользователям Twitter обезопасить себя на случай зомби-апокалипсиса и приобрести безопасный огнемет.
Обновлено в 19:34
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