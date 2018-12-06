Общество
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробниковРБК10:53
В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБК10:53
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В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов
Rambler News Service11:25
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Общество
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Власти Киева переименовали Новороссийский проспект
Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.
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В Москве начали появляться таблички с новыми тарифами на парковку
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Общество
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Илон Маск предложил пользователям Twitter обезопасить себя на случай зомби-апокалипсиса и приобрести безопасный огнемет.
Обновлено в 19:34