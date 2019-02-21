Ретейлеры предупредили о возможном дефиците молокаРоссийская газета 03:48

Крупнейшие торговые сети предупредили Минэкономразвития о возможных перебоях с поставками социально значимых продуктов — молока, масла, сыра, творога и сметаны.

с чего всё началось

Торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны. Проблемы могут начаться уже этим летом.

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