Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сборомРБК вчера в 23:17
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15%. В соответствии с этой инициативой иностранные посылки должны облагаться таким налогом независимо от цены товаров, сообщает газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить178
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Авто
У Bugatti осталось всего 100 гиперкаров Chiron
Обновлено в 01:20
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Общество
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
"В 22:27 в отдел полиции поступило сообщение о драке со стрельбой в ресторане на улице Зелёный проспект на востоке Москвы, в ходе конфликта один участник выстрелил в другого из травматического пистолета", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 06:51
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Общество
Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В садовом товариществе под Южно-Сахалинском горят порядка 20 построек
Около 20 построек горят на территории садового некоммерческого товарищества "Геолог" близ Южно-Сахалинска, есть угроза распространения пламени на рядом стоящие строения.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Первая ночная репетиция парада Победы завершилась в Москве
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Рассекречены особенности военного кабриолета Aurus для парада Победы
Какими особенностями обладают кабриолеты Aurus, сделанные по техническому заданию Минобороны РФ для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на Параде Победы, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Обновлено в 01:41
Футбол
На имущество футболиста Неймара в Бразилии наложили арест
Налоговые органы Бразилии наложили арест на часть имущества известного футболиста Неймара, который в настоящее время выступает во Франции за клуб ПСЖ.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
СМИ подсчитали стоимость отдыха Зеленского в Турции
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено 28 апреля в 11:01
Армия и оружие
Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше
Обновлено вчера в 14:52
Транспорт
Более полумиллиона человек пользуются МЦК в будний день
Свыше 500 тысяч человек пользуются МЦК в будний день, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Обновлено в 02:03
Спорт
Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Футбол
Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба.
Обновлено в 00:59
Здоровье
Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина
Чиновники собираются привить россиянам культуру здорового питания, пишет сайт meddaily.ru.
Обновлено в 01:38
Экономика
ЦБ ограничил денежные переводы за границу
В России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в ряд стран, среди которых Вьетнам, Китай, Киргизия и Казахстан, пишут Ведомости.
Обновлено вчера в 11:34
Наука
Кофе-машина помогла улучшить ионную ловушку
Как известно, ионные ловушки могут удерживать отдельные заряженные частицы в ограниченном пространстве, а это позволяет их охлаждать или перемещать.
Обновлено в 01:30
Музыка
Фонд Манякина к первомайским праздникам подарит омичам песню
Песню «Судьба моя, Сибирь!» исполнили Владимир Левин и Василий Финхель, слова — автора Алексея Боровикова, музыка — Валерия Васюлика, Василия Финхеля.
Обновлено в 01:58
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ
Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В Хабаровском крае горит заповедник на площади 100 га
Площадь пожара в заповеднике "Комсомольский" в Хабаровском крае увеличилась до 100 га, сообщили во вторник ТАСС в Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края.
Обновлено в 00:45
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами
В пример можно поставить шоу "Голос 60+", когда пожилые люди соревновались только друг с другом – и рейтинги, насколько мне известно, были весьма приличные, – приводит "Дни.ру" слова собеседника.
Обновлено в 01:11
Общество
В Японии проходит церемония отречения императора от престола
В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19