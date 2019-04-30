Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сборомРБК вчера в 23:17
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%. В соответствии с этой инициативой иностранные посылки должны облагаться таким налогом вне зависимости от цены товаров, сообщает газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Ретейлеры просят ввести 15% налог с покупок в иностранных онлайн-магазинах
Говорит Москвавчера в 23:56
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:36
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено вчера в 22:49
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Авто
В России прекращены продажи Audi TT и Audi R8
Немецкий автопроизводитель прекратил продажи в России споркупе Audi TT и Audi R8 — поставки этих моделей в нашу страну прекращены окончательно и возобновлять их не планируется.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 23:32
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Омске
Пожар в многоквартирном доме в Омске стал причиной гибели двух человек, сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина
Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Экономика
Власти Венесуэлы увеличили МРОТ более чем в два раза
В январе 2019 года МРОТ в стране был увеличен на 300%. В течение 2018 года минимальная зарплата поднималась пять раз.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса
Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»
Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено вчера в 05:03
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 01:22
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
МВД хочет защитить россиян от коллекторов
МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 22:47
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Дмитрий Нагиев не исключил, что уйдет из проекта, если произошедший скандал будет угрожать его репутации.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
Дэвис подписал новый контракт с «Эвертоном»
Поздравляем, Том, — говорится на официальной страничке клуба в Twitter. В нынешнем сезоне Дэвис провел 16 матчей за «Эвертон».
Обновлено вчера в 15:24
Общество
В США неизвестный выиграл в лотерею $2 млн и не явился за деньгами
Неизвестный купил билет лотереи QuickPick, в котором совпали пять из шести выигрышных номеров, что означало выигрыш в $2 млн.
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04