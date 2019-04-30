Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сборомРБК вчера в 23:17
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%. В соответствии с этой инициативой иностранные посылки должны облагаться таким налогом вне зависимости от цены товаров, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Ретейлеры просят ввести 15% налог с покупок в иностранных онлайн-магазинах
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Экономика
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