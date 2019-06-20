Рестораторы отказываются ставить российские вина в менюМоменты вчера в 04:59

Рестораторам могут переписать меню В правительстве придумали, как дополнительно поддержать российских виноделов.

с чего всё началось

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