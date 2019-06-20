Экономика

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюВедомости вчера в 22:09

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Российскому вину сдают карту

Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.
Коммерсантъвчера в 18:27

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Правительство предложило обязать рестораторов выделять российское вино в меню

Snob.ruвчера в 22:58

В правительстве предложили обязать рестораторов выделять в меню российские вина

Интерфакс01:44

Рестораторов могут обязать ставить российские вина на первое место в меню

Говорит Москва01:32

«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторанов

ТАСС02:43

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

News.ruвчера в 22:55

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Ведомостивчера в 22:09

Российскому вину сдают карту

Коммерсантъвчера в 18:27
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Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье начали вывозить косаток и белух

В бухте Средней, где находится так называемая "китовая тюрьма", косаток и белух начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Экономика

Путин заявил о росте зарплат россиян

Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18
Общество

Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату

Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия

СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Культура

Оргкомитет «Спасской башни» призвал не покупать билеты на фейковых сайтах

Участились случаи мошенничества с билетами на международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", сообщили в четверг в пресс-службе дирекции фестиваля, а также призвали покупать билеты только на его официальном сайте и сайтах партнеров.
Обновлено в 06:07
Футбол

Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола

Дзюба сказал спасибо Путину за популяризацию футбола. Также он высказался за проведение ЧМ-2020 по футболу в Москве и Петербурга.
Обновлено в 05:21
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Футбол

Федун заявил, что передаст «Спартак» болельщикам

Владелец московского клуба намерен к этому моменту вывести личные средства из "Спартака", после чего он станет простым болельщиком Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что передаст клуб болельщикам в 2023 году.
Обновлено вчера в 13:18
Автоспорт

Штраф Феттеля будет пересмотрен в пятницу на Поль-Рикаре

Заседание с участием стюардов состоится в пятницу на Поль-Рикаре и начнется в 15:15 по московскому времени, за 45 минут до начала второй части свободных заездов Гран При Франции.
Обновлено в 05:50
Политика

Виктора Карамышева избрали новым главой Курска

Обновлено в 06:27
Происшествия

Поезд с опасными боеприпасами сошел с рельсов в США

Нагруженный опасными боеприпасами железнодорожный состав сошел с рельсов в американском штате Невада.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам

За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Футбол

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив».
Обновлено в 06:06
Политика

Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Путин ответил на вопрос 15-летней блогерши про мусор

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мусорная реформа должна быть решена оперативно.
Обновлено в 06:18
Общество

Навальный «заработал» 3,5 миллиона, находясь в очередном отпуске

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), блогер Алексей Навальный смог заработать более трех миллионов рублей, находясь в очередном отпуске.
Обновлено в 03:27
Политика

Путин заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты

Ранее во время «прямой линии» Путин рассказал, что главная цель национальных проектов в том, чтобы «поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу».
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе

Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Участок трассы «Дон» в обход Аксая планируется достроить в 2022 году

Как сообщалось, в апреле 2019 года "Автодор" заключил договор с АО "Донаэродорстрой" (Ростовская область) на реконструкцию участка дороги М-4 "Дон" с 1024-го по 1036-й км в Ростовской области в рамках реализации проекта "Обход города Аксай".
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова

Обновлено в 04:27
Политика

Путин объяснил, чем грозит резкое снижение зарплаты чиновников

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что разница в зарплате между чиновниками и рядовыми специалистами не должна быть колоссальной.
Обновлено в 07:04
Авто

В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили

Обновлено вчера в 15:30
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу

Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.
Обновлено вчера в 11:42
Общество

В Москве появились ядовитые пауки

Обновлено в 05:46
Энергетика

Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику в России непоследовательной

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что российская налоговая политика во многом остается непоследовательной.
Обновлено в 05:35
Общество

Главный кинолог МВД заступился за опасные породы собак

Ранее МВД обновило список потенциально опасных пород собак и сократило их до 13.
Обновлено в 06:14
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