Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюВедомости вчера в 22:09
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.Коммерсантъвчера в 18:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье начали вывозить косаток и белух
В бухте Средней, где находится так называемая "китовая тюрьма", косаток и белух начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18
Общество
Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату
Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Культура
Оргкомитет «Спасской башни» призвал не покупать билеты на фейковых сайтах
Участились случаи мошенничества с билетами на международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", сообщили в четверг в пресс-службе дирекции фестиваля, а также призвали покупать билеты только на его официальном сайте и сайтах партнеров.
Обновлено в 06:07
Футбол
Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола
Дзюба сказал спасибо Путину за популяризацию футбола. Также он высказался за проведение ЧМ-2020 по футболу в Москве и Петербурга.
Обновлено в 05:21
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Футбол
Федун заявил, что передаст «Спартак» болельщикам
Владелец московского клуба намерен к этому моменту вывести личные средства из "Спартака", после чего он станет простым болельщиком Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что передаст клуб болельщикам в 2023 году.
Обновлено вчера в 13:18
Автоспорт
Штраф Феттеля будет пересмотрен в пятницу на Поль-Рикаре
Заседание с участием стюардов состоится в пятницу на Поль-Рикаре и начнется в 15:15 по московскому времени, за 45 минут до начала второй части свободных заездов Гран При Франции.
Обновлено в 05:50
Политика
Виктора Карамышева избрали новым главой Курска
Обновлено в 06:27
Происшествия
Поезд с опасными боеприпасами сошел с рельсов в США
Нагруженный опасными боеприпасами железнодорожный состав сошел с рельсов в американском штате Невада.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Футбол
Стартовала продажа билетов на Суперкубок России
Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив».
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Путин ответил на вопрос 15-летней блогерши про мусор
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мусорная реформа должна быть решена оперативно.
Обновлено в 06:18
Общество
Навальный «заработал» 3,5 миллиона, находясь в очередном отпуске
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), блогер Алексей Навальный смог заработать более трех миллионов рублей, находясь в очередном отпуске.
Обновлено в 03:27
Политика
Путин заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты
Ранее во время «прямой линии» Путин рассказал, что главная цель национальных проектов в том, чтобы «поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу».
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Участок трассы «Дон» в обход Аксая планируется достроить в 2022 году
Как сообщалось, в апреле 2019 года "Автодор" заключил договор с АО "Донаэродорстрой" (Ростовская область) на реконструкцию участка дороги М-4 "Дон" с 1024-го по 1036-й км в Ростовской области в рамках реализации проекта "Обход города Аксай".
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова
Обновлено в 04:27
Политика
Путин объяснил, чем грозит резкое снижение зарплаты чиновников
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что разница в зарплате между чиновниками и рядовыми специалистами не должна быть колоссальной.
Обновлено в 07:04
Авто
В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили
Обновлено вчера в 15:30
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу
Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
В Москве появились ядовитые пауки
Обновлено в 05:46
Энергетика
Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику в России непоследовательной
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что российская налоговая политика во многом остается непоследовательной.
Обновлено в 05:35
Общество
Главный кинолог МВД заступился за опасные породы собак
Ранее МВД обновило список потенциально опасных пород собак и сократило их до 13.
Обновлено в 06:14