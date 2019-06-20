Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюВедомости вчера в 22:09
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.Коммерсантъвчера в 18:27
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Политика
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Курбан Омаров попросил прощения у Ксении Бородиной
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram просит прощения у жены.
Обновлено в 04:22
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки
Участники системы маркировки хотят обратиться в Федеральные налоговую и антимонопольную службы из-за таких действий, чтобы избежать негативных последствий на рынке.
Обновлено в 03:22
Космос
Названы сроки запуска Crew Dragon с экипажем к МКС
Обновлено вчера в 21:07
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Бари Алибасов связал отравление с нефтяной мафией
Один из низ связан, якобы, со скандалами и бытовым насилием в семье сына продюсера Алибасова-младшего (тоже Бари) и желанием таким образом, мол, отвести удар.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров
Обновлено в 03:02
Футбол
Лукаку согласовал контракт с «Интером»
Обновлено в 03:17
Футбол
ПСЖ запросил за Неймара €300 млн
За переход бразильского нападающего Неймара французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет получить 300 миллионов евро, передаёт издание Le Parisien.
Обновлено вчера в 16:21
Гаджеты
Процессор Ryzen 5 3600 сравнили с Core i7-9700K в тесте Cinebench R15
В тесте Cinebench R15 новинка набрала 1443 балла, а это уже уровень вдвое более дорогого Core i7-9700K.
Обновлено в 04:36
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Политика
«Прямая линия с Владимиром Путиным»: Как это было и как будет
В ходе прямой линии Путин ответил на 79 вопросов, а по её итогам было разработано около двух десятков инициатив.
Обновлено вчера в 02:40
Экономика
Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:18
Общество
Аномальная жара в столице грозит побить столетний рекорд
Обновлено в 03:14
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой
Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Авто
Милиционерам Белоруссии запретили пользоваться российскими машинами
Милиционерам Минска, Белоруссии запретили использовать российские автомобили, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:29
Футбол
В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022
По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.
Обновлено 18 июня в 16:59
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице
По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
Обновлено в 03:17
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
Дело возбуждено после гибели в ДТП пассажиров автобуса под Златоустом
Полиция Златоуста возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автобуса, бензовоза и асфальтоукладчика, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Обновлено в 05:01
Политика
В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17»
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Авто
Кроссовер Haval M6 за 600 тысяч рублей получил новый дизайн
Обновлено в 01:38