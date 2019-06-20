Экономика

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюВедомости вчера в 22:09

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Российскому вину сдают карту

Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.
Коммерсантъвчера в 18:27

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«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторанов

ТАСС02:43

В правительстве предложили обязать рестораторов выделять в меню российские вина

Интерфакс01:44

Рестораторов могут обязать ставить российские вина на первое место в меню

Говорит Москва01:32

Правительство предложило обязать рестораторов выделять российское вино в меню

Snob.ruвчера в 22:58

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

News.ruвчера в 22:55

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Ведомостивчера в 22:09

Российскому вину сдают карту

Коммерсантъвчера в 18:27
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Политика

Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Курбан Омаров попросил прощения у Ксении Бородиной

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram просит прощения у жены.
Обновлено в 04:22
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки

Участники системы маркировки хотят обратиться в Федеральные налоговую и антимонопольную службы из-за таких действий, чтобы избежать негативных последствий на рынке.
Обновлено в 03:22
Космос

Названы сроки запуска Crew Dragon с экипажем к МКС

Обновлено вчера в 21:07
Финансы

Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Бари Алибасов связал отравление с нефтяной мафией

Один из низ связан, якобы, со скандалами и бытовым насилием в семье сына продюсера Алибасова-младшего (тоже Бари) и желанием таким образом, мол, отвести удар.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров

Обновлено в 03:02
Футбол

Лукаку согласовал контракт с «Интером»

Обновлено в 03:17
Футбол

ПСЖ запросил за Неймара €300 млн

За переход бразильского нападающего Неймара французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет получить 300 миллионов евро, передаёт издание Le Parisien.
Обновлено вчера в 16:21
Гаджеты

Процессор Ryzen 5 3600 сравнили с Core i7-9700K в тесте Cinebench R15

В тесте Cinebench R15 новинка набрала 1443 балла, а это уже уровень вдвое более дорогого Core i7-9700K.
Обновлено в 04:36
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Политика

«Прямая линия с Владимиром Путиным»: Как это было и как будет

В ходе прямой линии Путин ответил на 79 вопросов, а по её итогам было разработано около двух десятков инициатив.
Обновлено вчера в 02:40
Экономика

Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:18
Общество

Аномальная жара в столице грозит побить столетний рекорд

Обновлено в 03:14
Общество

Пять амурских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Обновлено в 04:03
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой

Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Авто

Милиционерам Белоруссии запретили пользоваться российскими машинами

Милиционерам Минска, Белоруссии запретили использовать российские автомобили, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:29
Футбол

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.
Обновлено 18 июня в 16:59
Армия и оружие

Минобороны Японии обвинило Россию в нарушении воздушных границ

Обновлено в 03:47
Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице

По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
Обновлено в 03:17
Кино

В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия

Дело возбуждено после гибели в ДТП пассажиров автобуса под Златоустом

Полиция Златоуста возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автобуса, бензовоза и асфальтоукладчика, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Обновлено в 05:01
Политика

В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17»

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Авто

Кроссовер Haval M6 за 600 тысяч рублей получил новый дизайн

Обновлено в 01:38
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