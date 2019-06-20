Экономика

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюВедомости вчера в 22:09

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Российскому вину сдают карту

Рестораторам могут переписать меню В правительстве придумали, как дополнительно поддержать российских виноделов.
Коммерсантъвчера в 18:27

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Правительство предложило обязать рестораторов выделять российское вино в меню

Snob.ruвчера в 22:58

В правительстве предложили обязать рестораторов выделять в меню российские вина

Интерфакс01:44

Рестораторов могут обязать ставить российские вина на первое место в меню

Говорит Москва01:32

«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторанов

ТАСС02:43

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

News.ruвчера в 22:55

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Ведомостивчера в 22:09

Российскому вину сдают карту

Коммерсантъвчера в 18:27
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Политика

Калининградский пожарный рассказал Путину о зарплате 12 тысяч рублей

Пожарный из Калининградской области Станислав Таукачикас рассказал, что зарплата пожарного составляет 12-15 тысяч рублей.
Обновлено в 05:43
Общество

Детские сады Москвы начнут принимать малышей с двух лет четырех месяцев

В большинстве районов Москвы детсады принимают малышей с двух с половиной лет.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Политика

Российскую делегацию со скандалом выгнали из Грузии

Скандал вызвало проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии.
Обновлено в 13:54
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

Диетолог Марият Мухина, ранее выдавшая себя за лечащего врача Алибасова вызвала полицию, поскольку убеждена, что его в квартире удерживают силой.
Обновлено в 14:19
Спорт

Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Кино

Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя

Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
Обновлено в 14:20
Музыка

Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Гаджеты

Amazon Kindle Oasis с гибкой настройкой экрана

Обновлено в 05:44
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выделит около £100 млн на летние трансферы

Английский "Манчестер Юнайтед" выделит главному тренеру норвежцу Оле-Гуннару Сульшеру £100 миллионов на летние трансферы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Авто

Skoda отзывает машины в РФ из-за неполадок с подушками безопасности

Компания Skoda отзывает в России 24 автомобиля из-за проблем с подушками безопасности.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Самая большая АПЛ прошла морские испытания

Самая большая в мире атомная подводная лодка, тяжёлый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», прошла испытания в Белом море после проведения заводского ремонта.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Японские военные обвинили российские Ту-95 в нарушении границ

Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Обновлено в 13:20
Спорт

Российские саблистки вышли в финал чемпионата Европы по фехтованию

Обновлено в 08:25
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Общество

«Народ просто вымирает»: жительница Татарстана написала Путину о реальной жизни

Жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.
Обновлено в 02:53
Политика

Зеленский назвал украинские законы трешем

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Экономика

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом

Обновлено в 05:58
Происшествия

Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в новой Москве

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в новой Москве, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного департамента по ЧС.
Обновлено в 12:10
Общество

В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ

Выпускница физико-математического класса екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина набрала максимальные 300 баллов по результатам сдачи единого госэкзамена.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Появилась информация о задержании главы Пушкинского района

К главе Евгению Жиркову, возглавившему муниципалитет в феврале, наведались сотрудники ФСБ и, как сообщает ряд медиа, задержали.
Обновлено вчера в 06:51
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Певица Нюша примеряла кожаное белье

Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
Наука

На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень

Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах.
Обновлено вчера в 11:39
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