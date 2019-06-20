Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюВедомости вчера в 22:09
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Рестораторам могут переписать меню В правительстве придумали, как дополнительно поддержать российских виноделов.Коммерсантъвчера в 18:27
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Политика
Калининградский пожарный рассказал Путину о зарплате 12 тысяч рублей
Пожарный из Калининградской области Станислав Таукачикас рассказал, что зарплата пожарного составляет 12-15 тысяч рублей.
Обновлено в 05:43
Общество
Детские сады Москвы начнут принимать малышей с двух лет четырех месяцев
В большинстве районов Москвы детсады принимают малышей с двух с половиной лет.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Политика
Российскую делегацию со скандалом выгнали из Грузии
Скандал вызвало проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии.
Обновлено в 13:54
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
Диетолог Марият Мухина, ранее выдавшая себя за лечащего врача Алибасова вызвала полицию, поскольку убеждена, что его в квартире удерживают силой.
Обновлено в 14:19
Спорт
Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Кино
Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя
Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
Обновлено в 14:20
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Amazon Kindle Oasis с гибкой настройкой экрана
Обновлено в 05:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выделит около £100 млн на летние трансферы
Английский "Манчестер Юнайтед" выделит главному тренеру норвежцу Оле-Гуннару Сульшеру £100 миллионов на летние трансферы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Авто
Skoda отзывает машины в РФ из-за неполадок с подушками безопасности
Компания Skoda отзывает в России 24 автомобиля из-за проблем с подушками безопасности.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Самая большая АПЛ прошла морские испытания
Самая большая в мире атомная подводная лодка, тяжёлый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», прошла испытания в Белом море после проведения заводского ремонта.
Обновлено в 04:58
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Обновлено в 13:20
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Общество
«Народ просто вымирает»: жительница Татарстана написала Путину о реальной жизни
Жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский назвал украинские законы трешем
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом
Обновлено в 05:58
Происшествия
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в новой Москве
Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в новой Москве, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного департамента по ЧС.
Обновлено в 12:10
Общество
В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ
Выпускница физико-математического класса екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина набрала максимальные 300 баллов по результатам сдачи единого госэкзамена.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Появилась информация о задержании главы Пушкинского района
К главе Евгению Жиркову, возглавившему муниципалитет в феврале, наведались сотрудники ФСБ и, как сообщает ряд медиа, задержали.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Певица Нюша примеряла кожаное белье
Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
Наука
На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень
Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах.
Обновлено вчера в 11:39