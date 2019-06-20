Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюВедомости вчера в 22:09
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».
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Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.Коммерсантъвчера в 18:27
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Общество
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии о новой мере поддержки семей.
Обновлено в 06:37
Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Сыну генерала ФСБ вынесли приговор по делу о наркотиках
В Москве суд приговорил сына бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича Евгения к 10 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:42
Здоровье
Врачи назвали признаки рака у мужчин
Врачи из Великобритании назвали признаки рака у мужчин, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:43
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Авто
УАЗ готовится выпустить семейный внедорожник
Обновлено в 10:58
Общество
Трое из Курчатова сдали ЕГЭ на 100 баллов
Сегодня в Курчатове пройдут выпускные вечера. В этом году 228 одиннадцатиклассников попрощаются со школой.
Обновлено в 10:36
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
Политика
Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:25
Экономика
Акционеры «ЛУКОЙЛа» утвердили финальные дивиденды за 2018 год
Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса
Обновлено в 10:06
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора
Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18
Политика
Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:36
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Футбол
Лионель Месси: Будет безумием, если Аргентина не выйдет из группы
Аргентина еще сохраняет шансы на выход из группы, но он будет возможен только в том случае, если Парагвай в заключительном туре не обыграет Колумбию.
Обновлено в 04:07
Политика
Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Александр Буйнов трогательно поздравил супругу с днем рождения
На странице в Instagram Александр Буйнов трогательно поздравил избранницу с днем рождения, опубликовав соответствующий кадр, на котором она выглядит задумчивой и очень красивой.
Обновлено в 07:53
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33