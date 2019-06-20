Экономика

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюВедомости вчера в 22:09

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Российскому вину сдают карту

Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.
Коммерсантъвчера в 18:27

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«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторанов

ТАСС02:43

В правительстве предложили обязать рестораторов выделять в меню российские вина

Интерфакс01:44

Российскому вину сдают карту

Коммерсантъвчера в 18:27

Правительство предложило обязать рестораторов выделять российское вино в меню

Snob.ruвчера в 22:58

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

News.ruвчера в 22:55

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Ведомостивчера в 22:09

Рестораторов могут обязать ставить российские вина на первое место в меню

Говорит Москва01:32
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Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
Политика

Путин ответил на вопрос Гоблина об уголовной ответственности за фейки

Проблема фейковой информации становится все более острой, но для внесения каких-либо ужесточающих изменений в действующее законодательство следует проанализировать правоприменительную практику.
Обновлено в 08:55
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Экономика

Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Экономика

Финский застройщик «ЮИТ» уходит с рынка Ростова-на-Дону

Финский застройщик «ЮИТ» прекращает строительство жилья в Ростове-на-Дону из-за низкой рентабельности на ростовском рынке.
Обновлено в 07:09
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой

С опровержением новости о разводе Гелы Месхи с супругой Екатериной Климовой выступила его агент Ольга Логинова.
Обновлено в 08:05
Политика

Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы

Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Экономика

Многодетным семьям помогут выплатить ипотеку

Законопроектом предусматривается возможность получения от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки в случае рождения в семье третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.
Обновлено 18 июня в 06:23
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика

На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Обновлено в 03:51
Авто

Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу

«В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика

Путин заявил, что не является инопланетянином

Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Западные СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности

На днях супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с другими членами королевской семьи посетили королевские скачки Royal Ascot 2019.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика

Путин посоветовал Грудинину вывести деньги из офшоров

Владимир Путин призвал не сравнивать бывшего главу правительства Евгения Примакова и кандидата в президенты России, директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин оценил вероятность возвращения социализма в Россию

Президент Владимир Путин заявил, что в полном объеме социализм вряд ли вернется в Россию.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Обновлено в 03:50
Авто

Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Политика

Путин объяснил свою вежливость детством в ленинградском дворе

Детство в Ленинграде повлияло на то, что Владимир Путин вежлив «с теми, кто поливает» Россию.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»

Обновлено в 07:28
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»

Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
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