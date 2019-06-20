Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюВедомости вчера в 22:09
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.Коммерсантъвчера в 18:27
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Политика
Путин назвал «безобразием» ситуацию с мусором в регионах
Президент России Владимир Путин в рамках «Прямой линии» высказался о реализации мусорной реформы.
Обновлено в 06:23
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга
Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Финансы
Россия решила выйти на рынок евробондов во второй раз с начала года
В марте Минфин разместил долларовые евробонды с погашением в 2035 году и доразместил евробонды в евро с погашением в 2025 году, на $3 млрд и €750 млн соответственно.
Обновлено в 06:45
Происшествия
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Авто
Завод Ford во Всеволожске официально закрывается
Обновлено в 03:23
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска
Обновлено в 05:22
Происшествия
Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого
Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 06:02
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Недвижимость
В России запустили ипотеку на строительство частных домов
В России запустили пилотный продукт по выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Обновлено в 04:34
Политика
Турецкий суд приговорил 16 генералов к пожизненному заключению
По данным издания, суд вынес различные приговоры в отношении 224 военных, 128 из них получили пожизненные сроки с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 06:46
Общество
В МВД рассказали об отказе кинологов от мелких собак и лабрадоров
Полицейские отказываются от мелких пород собак и лабрадоров.
Обновлено в 06:16
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Финский застройщик «ЮИТ» прекратит работать в Ростове
Финская строительная компания «ЮИТ-Дон» завершает работу в Ростове, об этом рассказал в разговоре с изданием «Город N» генеральный директор ростовского подразделения Андрей Шумеев.
Обновлено в 04:42
Экономика
Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей
Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Галина Стаханова чуть не умерла, потеряв ребенка от Ролана Быкова
Начался сепсис, в результате она потеряла ребенка. После выкидыша врачам пришлось буквально вытаскивать актрису с того света.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Общество
Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин
«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении Киевского патриархата.
Обновлено в 06:52
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин рассказал о персональной ответственности министров за нацпроекты
Каждый министр несет персональную ответственность за курируемый национальный проект, заявил в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:08
Здоровье
В Ленобласти у клещей наступил пик активности
Всего с начала тёплого сезона в больницах Ленобласти приняли 4250 человек с укусами клещей, что превышает показатели предыдущих лет.
Обновлено в 06:46
Общество
В Ново-Переделкине построят Ледовый дворец
Ледовый дворец площадью 10 тыс. кв. м с динамичным рисунком на фасадах построят в московском районе Ново-Переделкино.
Обновлено в 06:42
Общество
Жара в Петербурге продержится до выходных
Обновлено в 04:46