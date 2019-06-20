Экономика

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюВедомости вчера в 22:09

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Российскому вину сдают карту

Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.
Коммерсантъвчера в 18:27

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«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторанов

ТАСС02:43

В правительстве предложили обязать рестораторов выделять в меню российские вина

Интерфакс01:44

Российскому вину сдают карту

Коммерсантъвчера в 18:27

Правительство предложило обязать рестораторов выделять российское вино в меню

Snob.ruвчера в 22:58

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

News.ruвчера в 22:55

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Ведомостивчера в 22:09

Рестораторов могут обязать ставить российские вина на первое место в меню

Говорит Москва01:32
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Политика

Путин назвал «безобразием» ситуацию с мусором в регионах

Президент России Владимир Путин в рамках «Прямой линии» высказался о реализации мусорной реформы.
Обновлено в 06:23
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга

Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Финансы

Россия решила выйти на рынок евробондов во второй раз с начала года

В марте Минфин разместил долларовые евробонды с погашением в 2035 году и доразместил евробонды в евро с погашением в 2025 году, на $3 млрд и €750 млн соответственно.
Обновлено в 06:45
Происшествия

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Авто

Завод Ford во Всеволожске официально закрывается

Обновлено в 03:23
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска

Обновлено в 05:22
Происшествия

Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 06:02
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Недвижимость

В России запустили ипотеку на строительство частных домов

В России запустили пилотный продукт по выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Обновлено в 04:34
Политика

Турецкий суд приговорил 16 генералов к пожизненному заключению

По данным издания, суд вынес различные приговоры в отношении 224 военных, 128 из них получили пожизненные сроки с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 06:46
Общество

В МВД рассказали об отказе кинологов от мелких собак и лабрадоров

Полицейские отказываются от мелких пород собак и лабрадоров.
Обновлено в 06:16
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Финский застройщик «ЮИТ» прекратит работать в Ростове

Финская строительная компания «ЮИТ-Дон» завершает работу в Ростове, об этом рассказал в разговоре с изданием «Город N» генеральный директор ростовского подразделения Андрей Шумеев.
Обновлено в 04:42
Экономика

Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей

Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Галина Стаханова чуть не умерла, потеряв ребенка от Ролана Быкова

Начался сепсис, в результате она потеряла ребенка. После выкидыша врачам пришлось буквально вытаскивать актрису с того света.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Общество

Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении Киевского патриархата.
Обновлено в 06:52
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика

Путин рассказал о персональной ответственности министров за нацпроекты

Каждый министр несет персональную ответственность за курируемый национальный проект, заявил в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:08
Здоровье

В Ленобласти у клещей наступил пик активности

Всего с начала тёплого сезона в больницах Ленобласти приняли 4250 человек с укусами клещей, что превышает показатели предыдущих лет.
Обновлено в 06:46
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Общество

В Ново-Переделкине построят Ледовый дворец

Ледовый дворец площадью 10 тыс. кв. м с динамичным рисунком на фасадах построят в московском районе Ново-Переделкино.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
Общество

Жара в Петербурге продержится до выходных

Обновлено в 04:46
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