Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюВедомости вчера в 22:09
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.Коммерсантъвчера в 18:27
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:42, Вашингтон
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Собчак вновь надела обручальное кольцо
Телеведущая Ксения Собчак появилась в эфире своей собственной передачи с обручальным кольцом на пальце.
Обновлено в 00:41
Политика
В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17»
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ
Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 10:30
Кино
Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов в сериале
Продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин рассказал, почему события в картине отличаются от реальных на ЧАЭС, пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:45
Общество
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН
Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Общество
В столичном регионе завелись ядовитые пауки
Обновлено в 02:28
Футбол
«МЮ» покупает защитника «Кристал Пэлас» за 62 млн евро
Трансфер игрока обойдется "красным дьяволам" в 62 миллиона евро.
Обновлено в 02:15
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика
Украинский политик назвал провальной поездку Зеленского в Европу
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была «полностью провалена».
Обновлено в 01:24
Финансы
ФРС США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Ставка составляет 2, 25-2, 5 % годовых Федеральная резервная система (ФРС) США снова сохранила базовую процентную ставку на уровне 2, 25-2, 5 % годовых, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Общество
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Обновлено вчера в 08:47
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Пензенский губернатор назвал причину конфликта в Чемодановке
Обновлено вчера в 04:43
Политика
В Польше заявили о готовности присоединить газопровод к украинской ГТС
Польша готова запустить газопровод на 2 млрд кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской.
Обновлено в 01:30
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Футбол
Football.ua: Срна завершит карьеру и вернется в «Шахтер»
Хорватский защитник Дарио Срна принял решение завершить карьеру и вернуться в «Шахтер», сообщает Football.ua.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Власти Вены восстановили позолоту на памятнике советским солдатам
Памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене вернули позолоту.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
Федун признался, что перед ним был выбор – уволить Карреру или выгнать игроков
Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему осенью 2018 года принял решение об увольнении итальянского тренера Массимо Карреры.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Политика
Зеленский показал журналистам «прикольную вещь» в своём кабинете
Обновлено вчера в 21:35
Хоккей
Робин Ленер выиграл «Билл Мастертон Трофи»
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
Березовский покинул «Динамо» и стал тренером «Сочи»
Тренер вратарей молодежного состава Динамо Роман Березовский покинул клуб, сообщает официальный сайт бело-голубых.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Авто
В России отзывают около 200 автомобилей Chevrolet Camaro и Corvette
Обновлено вчера в 15:01