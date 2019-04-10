Экономика
Ресторан «Прага» на Арбате продали совладельцу Черёмушкинского рынкаИА Московский регион 04:55
Здание ресторана «Прага», одного из известнейших и старейших в столице, продали совладельцу Черёмушкинского рынка бизнесмену Мирославу Мельнику. Об этом сообщают Вести.ру по данным сайта электронной торговой площадки «Новые информационные сервисы» (НИС).
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Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Футбол
Месси может сыграть против «Уэски»
Обновлено в 13:32
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Футбол
Вильярреал — Валенсия 1:3
"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:09
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Происшествия
В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом
По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Футбол
Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФА
По итогам встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на текущей неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:02
Политика
Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Транспорт
В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года
Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Космос
Илон Маск снова запустил сверхтяжелую Falcon Heavy
Первый полет сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX состоялся в феврале 2018 года.
Обновлено в 19:16
Авто
Дизайн нового кроссовера Kia рассекретили до премьеры
Компания KIA, продолжающая «искать себя» в дизайне, представит на автосалоне в Нью-Йорке еще один революционный концепт.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России
Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
Обновлено в 10:31
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава коротенечко поздравила возлюбленного с днём рождения
Юмористка Екатерина Варнава не стала попусту тратить слова и поздравила своего возлюбленного, танцора Константина Мякинькова очень коротко.
Обновлено в 08:10
Общество
Россиянка выиграла фотографический «Оскар»
Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
Обновлено в 19:25
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Авто
Эволюцию 205 моделей Ferrari уместили в четыре минуты
205 моделей Ferrari, выпущенных за 78 лет, разделили на три категории.
Обновлено в 14:00
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Национальный центр привез на лечение из Читы в Москву трехлетнюю Ксению Сережину
Национальный центр привез на лечение из Читы в Москву трехлетнюю Ксению, переболевшую менингитом.
Обновлено в 08:38
Политика
Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»
Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Путин заявил о завершении испытаний «Сармата»
Президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами заявил, что российские военные в настоящее время завершают испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Обновлено в 07:41
Политика
Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине
Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 16:18