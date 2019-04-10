Ресторан «Прага» на Арбате продали совладельцу Черёмушкинского рынкаИА Московский регион 04:55

Здание ресторана «Прага», одного из известнейших и старейших в столице, продали совладельцу Черёмушкинского рынка бизнесмену Мирославу Мельнику. Об этом сообщают Вести.ру по данным сайта электронной торговой площадки «Новые информационные сервисы» (НИС).

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Политика Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.

Футбол Вильярреал — Валенсия 1:3 "Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика Кадыров призвал простить Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.

Происшествия В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.

Политика Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.

Футбол Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФА По итогам встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на текущей неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".

Политика Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Транспорт В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.

Происшествия В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Космос Илон Маск снова запустил сверхтяжелую Falcon Heavy Первый полет сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX состоялся в феврале 2018 года.

Авто Дизайн нового кроссовера Kia рассекретили до премьеры Компания KIA, продолжающая «искать себя» в дизайне, представит на автосалоне в Нью-Йорке еще один революционный концепт.

Шоу-бизнес Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.

Армия и оружие Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава коротенечко поздравила возлюбленного с днём рождения Юмористка Екатерина Варнава не стала попусту тратить слова и поздравила своего возлюбленного, танцора Константина Мякинькова очень коротко.

Общество Россиянка выиграла фотографический «Оскар» Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Политика Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.

Авто Эволюцию 205 моделей Ferrari уместили в четыре минуты 205 моделей Ferrari, выпущенных за 78 лет, разделили на три категории.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.

Политика Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение» Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.

Армия и оружие Путин заявил о завершении испытаний «Сармата» Президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами заявил, что российские военные в настоящее время завершают испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".