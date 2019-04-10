Экономика
Ресторан «Прага» на Арбате продали совладельцу Черёмушкинского рынкаИА Московский регион 04:55
Здание ресторана «Прага», одного из известнейших и старейших в столице, продали совладельцу Черёмушкинского рынка бизнесмену Мирославу Мельнику. Об этом сообщают Вести.ру по данным сайта электронной торговой площадки «Новые информационные сервисы» (НИС).
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Новым собственником ресторана «Прага» на Арбате станет бизнесмен Мирослав Мельник
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