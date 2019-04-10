Ресторан «Прага» на Арбате продали совладельцу Черёмушкинского рынкаИА Московский регион 04:55

Здание ресторана «Прага», одного из известнейших и старейших в столице, продали совладельцу Черёмушкинского рынка бизнесмену Мирославу Мельнику. Об этом сообщают Вести.ру по данным сайта электронной торговой площадки «Новые информационные сервисы» (НИС).

Политика Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.

Политика Ассанж не будет экстрадирован в США В США Джулиана Ассанжа обвиняют в шпионаже. В 2010 году основатель WikiLeaks приехал в Швецию, где планировал получить защиту.

Культура Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.

Экономика Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.

Происшествия В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.

Политика У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.

Хоккей В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас» Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Финансы Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова спровоцировала слухи о беременности После публикации фотографий с мероприятия в Сети поползли слухи о беременности Архаровой.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Транспорт Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.

Происшествия Неизвестный сбил полицейского в Москве В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.

Политика Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.

Политика WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что, насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Авто Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.

Авто В сеть выложили первые фото салона кроссовера Aston Martin DBX Команда британского бренда Aston Martin находится на гоночной трассе Нюрбургринг, чтобы тестировать прототип первого в истории компании кроссовера.

Шоу-бизнес Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.

Происшествия Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".

Общество Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.

Гаджеты Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.