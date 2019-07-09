Футбол
Ресторан Месси будет бесплатно выдавать еду беднымNews.ru 10:34
Принадлежащий футболисту Лионелю Месси ресторан в Аргентине начал бесплатно выдавать еду и напитки всем желающим. Заведение, которым владеет семья форварда Барселоны, находится в городе Росарио.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Экономика
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Политика
Путин прокомментировал оскорбления со стороны телеведущего «Рустави 2»
Президент России Владимир Путин прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны телеведущего «Рустави 2».
Обновлено в 08:47
Политика
Порошенко на своем митинге устроил интерактив
На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Обновлено в 11:31
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Общество
Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены
Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
Обновлено в 10:45
Футбол
Эду стал техническим директором «Арсенала»
Экс-игрок "Арсенала" Эду Гаспар стал первым техническим директором "канониров". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Обновлено в 10:26
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Великобритания и Франция увеличат контингент в Сирии, сообщают СМИ
Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:04
Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Политика
Госдума приняла отчет Счетной палаты за 2018 год
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 07:39
Политика
МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина
Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Игры
Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза
Шон Мюррей Стоит отметить, что, хоть создатели Sea of Thieves и Fallout 76 продолжают активно вести диалог с аудиторией, да и в общем-то достаточно успешно, авторы Anthem пошли по пути No Man's Sky, практически полностью уйдя в режим радиомолчания.
Обновлено в 12:03
Политика
СМИ узнали детали дела арестованного за измену помощника полпреда
Арестованный помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев несколько лет «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности России», сообщает информагентство Znak.com со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Политика
Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам
Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».
Обновлено в 11:23
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.
Обновлено в 09:46
Политика
Путин в Екатеринбурге поговорил за чаем с многодетной семьей
Во время поездки в Екатеринбург президент России Владимир Путин встретился за чашкой чая с многодетной семьей Сыропятовых и расспросил их о переезде в новый дом.
Обновлено в 11:31
Теннис
Свитолина обыграла Мухову и вышла в полуфинал Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.
Обновлено в 12:05
Авто
Hyundai анонсировала новую модель для Европы
В сентябре текущего года на мотор-шоу во Франкфурте компания Hyundai продемонстрирует новый ситикар, созданный специально для покупателей из Европы.
Обновлено в 07:28
Политика
Заместители глав МИД РФ и Госдепа США проведут встречу в Хельсинки
Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл проведет встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Хельсинки, сообщает Госдепартамент США.
Обновлено в 11:05
Общество
Ливень с градом обрушился на Воронеж
Ливень с градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 9 июля. Соцсети заполонили снимки последствий непогоды.
Обновлено в 08:45
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00