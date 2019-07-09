Принадлежащий футболисту Лионелю Месси ресторан в Аргентине начал бесплатно выдавать еду и напитки всем желающим. Заведение, которым владеет семья форварда Барселоны, находится в городе Росарио.

Экономика Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.

Политика Путин прокомментировал оскорбления со стороны телеведущего «Рустави 2» Президент России Владимир Путин прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны телеведущего «Рустави 2».

Политика Порошенко на своем митинге устроил интерактив На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Происшествия Музыкальный театр загорелся в Ростове В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Авто Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.

Общество В России упростили процедуру получения инвалидности Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.

Общество Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.

Футбол Эду стал техническим директором «Арсенала» Экс-игрок "Арсенала" Эду Гаспар стал первым техническим директором "канониров". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Политика Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма» Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Армия и оружие Великобритания и Франция увеличат контингент в Сирии, сообщают СМИ Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Футбол Глушаков подал заявление на бывшую жену Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Политика Госдума приняла отчет Счетной палаты за 2018 год Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Политика МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.

Игры Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза Шон Мюррей Стоит отметить, что, хоть создатели Sea of Thieves и Fallout 76 продолжают активно вести диалог с аудиторией, да и в общем-то достаточно успешно, авторы Anthem пошли по пути No Man's Sky, практически полностью уйдя в режим радиомолчания.

Политика СМИ узнали детали дела арестованного за измену помощника полпреда Арестованный помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев несколько лет «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности России», сообщает информагентство Znak.com со ссылкой на информированные источники.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.

Финансы Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

Политика Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».

Общество МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве «По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.

Политика Путин в Екатеринбурге поговорил за чаем с многодетной семьей Во время поездки в Екатеринбург президент России Владимир Путин встретился за чашкой чая с многодетной семьей Сыропятовых и расспросил их о переезде в новый дом.

Авто Hyundai анонсировала новую модель для Европы В сентябре текущего года на мотор-шоу во Франкфурте компания Hyundai продемонстрирует новый ситикар, созданный специально для покупателей из Европы.

Политика Заместители глав МИД РФ и Госдепа США проведут встречу в Хельсинки Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл проведет встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Хельсинки, сообщает Госдепартамент США.

Общество Ливень с градом обрушился на Воронеж Ливень с градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 9 июля. Соцсети заполонили снимки последствий непогоды.