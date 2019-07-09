Футбол

Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдамиBookmaker-ratings.ru 12:58

Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине. Им дают горячие блюда и напитки, а некоторым — даже бокал вина. Благотворительная акция продлится 15 дней.
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Месси устроил благотворительную акцию для бездомных в своем ресторане

Матч ТВ12:18

Ресторан Месси будет бесплатно кормить бедняков

Sport24.ru08:20

Месси будет кормить бездомных

Евро-футбол.ру09:29

Ресторан Месси будет бесплатно кормить бедняков

Sport.ru10:30

Ресторан Месси будет в течение 15 дней бесплатно кормить бездомных

Sports.ru10:18

Ресторан Месси будет кормить бездомных

Чемпионат09:36

В ресторане Месси в течение 15 дней будут бесплатно кормить бездомных

Спорт-Экспресс11:10
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:35, Вашингтон
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