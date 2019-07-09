Футбол
Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдамиBookmaker-ratings.ru 12:58
Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине. Им дают горячие блюда и напитки, а некоторым — даже бокал вина. Благотворительная акция продлится 15 дней.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:35, Вашингтон
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
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Марина Александрова показала редкое фото своих детей
Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
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Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино
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Обновлено в 15:56
Общество
В России разрабатывается сервис обжалования штрафов за нарушение ПДД
Цифровой сервис, делающий возможным обжалование водителями неверно выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения через интернет, разрабатывается в России, соответствующее приложение будет доступно пользователям единого портала госуслуг (ЕПГУ).
Обновлено в 14:00
Политика
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Футбол
Грабители ворвались в дом Старриджа и украли собаку
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Приморье на крупной стройке произошел обвал
В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
Обновлено в 03:17
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Происшествия
На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила
После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Теннис
Серена Уильямс стала полуфиналисткой «Уимблдона»
Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертьфинале «Уимблдона» в трех сетах обыграла соотечественницу Элисон Риске.
Обновлено в 10:25
Транспорт
Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России
В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Кино
Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC
Обновлено в 03:39
Футбол
«Барселона» до пятницы рассчитывает закрыть сделку по Гризманну
«Барселона» подпишет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Сделку могут закрыть в четверг или пятницу на этой неделе.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Транспорт
Ливни затопили дороги Петербурга
Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Футбол
Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура
Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Футбол
Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады
В волейбольном турнире Универсиады стартовали 16 команд, они были разделены на четыре группы, по две лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал.
Обновлено в 07:33