Экономика
Республики СКФО лидируют в рейтинге кредитной задолженности населенияПортал Северного Кавказа вчера в 08:02
Что же касается просроченной задолженности, ее средняя величина по стране - 13,3 тыс. руб. (годом ранее – 14,4 тыс. руб.). Антилидером в данном аспекте выступает Ингушетия, где доля просроченности в три раза выше общероссийского показателя (14,7% против 4,6%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты ОНФ: Кредитная задолженность граждан с начала года выросла на 4,8% и составила 16,19 трлн рублей
Общероссийский Народный Фронтвчера в 05:30
Регион оказался во второй группе по тяжести кредитной нагрузки на жителей
Версия-Саратоввчера в 07:29
Бурятия вошла в топ-10 регионов России с наибольшим уровнем просроченной задолженности
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 07:17
За год средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тысяч рублей
Агентство Строительных Новостейвчера в 06:50
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика
Либералы Италии предложат впервые избрать премьер-министром женщину
Представители либеральной Демократической партии Италии могут впервые в истории республики предложить на пост премьер-министра страны женщину, передает Sky в четверг, 22 августа.
Обновлено в 06:18
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Шойгу сообщил о неспокойных границах России
Вооружённые силы продолжаются укрепляться на фоне неспокойной ситуации на границах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, информацию которого приводит «Федеральное агентство новостей».
Обновлено вчера в 10:25
Авто
BMW 5-Series получил подсветку решетки радиатора
После ламп подсветки в дверях, на дверных ручках, внутреннего освещения и необычного светового коврика Welcome Light, установленного под автомобилем, BMW нашла другой способ добавить больше светодиодов в свои автомобили.
Обновлено в 05:44
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
Возвращение России в G8 не является ее самоцелью, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможном возвращении к формату G8 и участию в нем России.
Обновлено в 11:36
Наука
Обнаружен микроорганизм, разлагающий нефть на углекислый газ и метан
Обновлено 20 августа в 18:17
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено в 09:20
Кино
Вышел тизер «Отчета о пытках» с Адамом Драйвером
В Сети появился тизер фильма Скотта З. Бёрнса «Отчет о пытках», который рассказывает о расследовании практики «расширенных методов ведения допросов», применяемой ЦРУ после терактов 11 сентября 2001 года.
Обновлено в 11:06
Кино
Фанаты Человека-паука намерены «штурмовать» офисы Sony Pictures
Поклонники Человека-паука в костюмах своего любимого супергероя хотят брать "штурмом" офисы киностудии Sony Pictures в Нью-Йорке и Калвер-Сити.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Украинские военные укрепляют свои позиции в Донбассе
Вдоль линии соприкосновения на Донбассе замечено укрепление позиций украинских военных.
Обновлено в 10:55
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Энергетика
«Роснефть» подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика
В октябре 2018 года консорциум, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, подписал с правительством Мозамбика концессионные соглашения на разведку и добычу углеводородов на трех участках, компании приступили к геологоразведочным работам.
Обновлено в 11:28
Гаджеты
Фото дня: умные часы Apple Watch Series 5 на руке пользователя
На этой неделе Евразийская экономическая комиссия зарегистрировала сразу несколько устройств Apple, работающих под управлением операционной системы watchOS 6. В списке присутствуют четыре версии новых умных часов Apple Watch Series 5, которые проходят под модельными номерами A2156, A2157, A2092 и A2093.
Обновлено в 07:19
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Общество
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Несколько туристов погибли от удара молнии на юге Польши
Несколько человек погибли в результате удара молнии в группу туристов на горном массиве Гевонт (Западные Татры) на юге Польши, сообщает в четверг польский телеканал TVN24.
Обновлено в 09:23
Здоровье
В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги
В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено в 10:40
Гаджеты
Huawei не планирует выпускать смартфон на базе HarmonyOS в 2019 году
Фотографии Reuters Вице-президент Huawei Винсент Ян (Vincent Yang), как сообщает ресурс CNET, заявил, что в текущем году выпускать смартфон под управлением HarmonyOS не планируется.
Обновлено в 03:48
Происшествия
При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека
В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Футбол
Коутинью не выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч с «Шальке»
Новичок «Баварии» бразильский нападающий Филиппе Коутинью не выйдет в стартовом составе команды на матч 2-го тура бундеслиги с «Шальке».
Обновлено в 09:34