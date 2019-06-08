Энергетика
Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификацииКоммерсантъ вчера в 20:26
Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.
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Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
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В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:01
Единоборства
Бокс. Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса
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Нападающий сборной России Артём Дзюба забил гол Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020, этот мяч стал для него 17-м в футболке национальной команды.
Обновлено вчера в 13:25
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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России вступили в силу закон, согласно которому ужесточается наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям.
Обновлено в 01:02
Спорт
Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии
Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Токаев первым проголосовал на выборах президента Казахстана
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:35
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
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Свое мнение о перспективах, которые ждут Sukhoi Superjet 100, Борисов высказал на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 03:24
Общество
Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день
Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов
В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов. Значительнее всего повысились цены на яблоки, картофель и творог.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
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Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено вчера в 06:13
Единоборства
Фергюсон одержал досрочную победу над Серроне на UFC 238
Американский боец Тони Фергюсон в поединке на UFC 238 одержал победу над соотечественником Дональдом Серроне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Хуситы атаковали саудовский аэропорт беспилотниками
Аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии подвергся нападению беспилотниками со стороны йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», сторонников которого называют хуситами, сообщил телеканал Al Masirah 9 июня.
Обновлено в 01:03
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Музыка
Алина Загитова опубликовала часть нового показательного выступления
Российская олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила небольшое видео с тренировки под песню Billie Eilish Bad Guy.
Обновлено вчера в 10:39
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15