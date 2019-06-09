Энергетика

Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификацииКоммерсантъ вчера в 20:26

Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.
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Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификации

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«Газпром» обсудил поставки с Боснией и Герцеговиной

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