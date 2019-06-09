Энергетика
Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификацииКоммерсантъ вчера в 20:26
Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Энергетика
Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в Польшу
Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он.
Обновлено в 02:49
Игры
СМИ: Microsoft намекает на Xbox следующего поколения в тизерах E3
Компания Microsoft, похоже, готовит анонс долгожданной консоли нового поколения под кодовым названием Scarlett.
Обновлено в 03:07
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Авто
АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором
Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено вчера в 04:32
Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в России
Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено вчера в 11:30
Гаджеты
Скриншот видеоролика подтверждает врезанную в экран камеру в смартфоне Huawei Nova 5
Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал в своем Twitter скриншот рекламного ролика, посвященный смартфону Huawei Nova 5. Судя по всему, эта модель уже финализирована, и наверняка даже уже производится.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о пятом ребенке
В своем посте Климова отметила, что теперь у нее появился еще один ребенок.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Интернет
Почему презентации Apple больше никого не удивляют
Очередная презентация Apple в рамках конференции разработчиков WWDC 2019 произвела двоякое впечатление - с одной стороны, компания представила много новинок и обновлений, но с другой стороны уже в который раз не показала ничего такого, от чего захватывает дух.
Обновлено в 03:18
Теннис
Джокович поругался с судьей во время полуфинала «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович препирался с судьей на вышке во время полуфинала «Ролан Гаррос», который первый сеянный на турнире проиграл австрийцу Доминику Тимку.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Женщина и грудной ребенок погибли в ДТП в районе Березняков
В аварии погибли молодая женщина (около 30 лет) и грудной ребенок. Мужчина и двое мальчиков-младшеклассников получили травмы.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Израиле произошел пожар на иностранном судне
Израильские власти получили сигнал о возгорании, устроенном "неизвестными элементами", с борта иностранного грузового судна, которое находится у средиземноморского побережья еврейского государства, сообщили местные военные.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Обновлено вчера в 16:46
Автоспорт
Стюарды аннулировали время Леклера
В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В Москве журналиста «Медузы» задержали с партией наркотиков
Издание "Медуза" сообщило о задержании полицией своего корреспондента Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено 07 июня в 04:16
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Технологии
Японцы создали систему для ощущения виртуальных предметов
Уникальная японская 3D-технология позволит «пощупать» виртуальные предметы.
Обновлено в 01:09
Интернет
«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»
Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Футбол
Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино
Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено вчера в 06:13
Экономика
Japan Tobacco оценила долю фальсификата на российском рынке табака
Доля фальсифицированных табачных изделий на российском рынке составляет 10,3%, заявил исполнительный вице-президент японской компании Japan Tobacco Муцуо Иваи.
Обновлено вчера в 08:48