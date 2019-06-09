Энергетика

Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификацииКоммерсантъ вчера в 20:26

Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки газа по «Турецкому потоку»

ФАНвчера в 10:06

«Газпром» обсудил поставки с Боснией и Герцеговиной

Независимое телевидение Севастополявчера в 11:48

Босния и Герцеговина обсудила с «Газпромом» поставки по «Турецкому потоку»

РИА Новостивчера в 10:10

Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификации

Коммерсантъвчера в 20:26

«Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки российского газа

News.ruвчера в 09:56

Додик заявил, что стоимость проекта по газификации Республики Сербской составит €300 млн

ТАССвчера в 11:52

Миллер обсудил «Турецкий поток» с Додиком

Вестник Кавказавчера в 10:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Энергетика

Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в Польшу

Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он.
Обновлено в 02:49
Игры

СМИ: Microsoft намекает на Xbox следующего поколения в тизерах E3

Компания Microsoft, похоже, готовит анонс долгожданной консоли нового поколения под кодовым названием Scarlett.
Обновлено в 03:07
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Представлены последствия подрыва MRAP Oshkosh армии США в Нигере

Обновлено в 00:35
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Политика

Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»

Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Авто

АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором

Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено вчера в 04:32
Экономика

Озвучены причины снижения рождаемости в России

Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено вчера в 11:30
Гаджеты

Скриншот видеоролика подтверждает врезанную в экран камеру в смартфоне Huawei Nova 5

Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал в своем Twitter скриншот рекламного ролика, посвященный смартфону Huawei Nova 5. Судя по всему, эта модель уже финализирована, и наверняка даже уже производится.
Обновлено в 02:52
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала о пятом ребенке

В своем посте Климова отметила, что теперь у нее появился еще один ребенок.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Интернет

Почему презентации Apple больше никого не удивляют

Очередная презентация Apple в рамках конференции разработчиков WWDC 2019 произвела двоякое впечатление - с одной стороны, компания представила много новинок и обновлений, но с другой стороны уже в который раз не показала ничего такого, от чего захватывает дух.
Обновлено в 03:18
Теннис

Джокович поругался с судьей во время полуфинала «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович препирался с судьей на вышке во время полуфинала «Ролан Гаррос», который первый сеянный на турнире проиграл австрийцу Доминику Тимку.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне

Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Женщина и грудной ребенок погибли в ДТП в районе Березняков

В аварии погибли молодая женщина (около 30 лет) и грудной ребенок. Мужчина и двое мальчиков-младшеклассников получили травмы.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Израиле произошел пожар на иностранном судне

Израильские власти получили сигнал о возгорании, устроенном "неизвестными элементами", с борта иностранного грузового судна, которое находится у средиземноморского побережья еврейского государства, сообщили местные военные.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

Обновлено вчера в 16:46
Автоспорт

Стюарды аннулировали время Леклера

В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

В Москве журналиста «Медузы» задержали с партией наркотиков

Издание "Медуза" сообщило о задержании полицией своего корреспондента Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено 07 июня в 04:16
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Технологии

Японцы создали систему для ощущения виртуальных предметов

Уникальная японская 3D-технология позволит «пощупать» виртуальные предметы.
Обновлено в 01:09
Интернет

«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»

Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Футбол

Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино

Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено вчера в 06:13
Экономика

Japan Tobacco оценила долю фальсификата на российском рынке табака

Доля фальсифицированных табачных изделий на российском рынке составляет 10,3%, заявил исполнительный вице-президент японской компании Japan Tobacco Муцуо Иваи.
Обновлено вчера в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Милорад Додик
Боснийский политик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины с 15 ноября 2010 года по 19 ноября 2018 года; в 1998-2001 гг. и 2006-2010 гг. был премьер-министром РС. Руководитель Союза независимых социал-демократов. На выборах 2018 года Додик был избран сербским членом президентства Боснии и Герцеговины, одержав победу над действующим президентом Младеном Иваничем.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Босния и Герцеговина
Государство
Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население - 3 511 372 человека.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное