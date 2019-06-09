Энергетика
Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификацииКоммерсантъ вчера в 20:26
Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.
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В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
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На закрытой вечеринке ПМЭФ лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выступил вместе с известным петербургским журналистом Александром Невзоровым.
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Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
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Обновлено в 04:39
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
Отмечается, что декларация является вотумом недоверия Конституционному суду Парламент Молдавии принял декларацию "О захваченном государстве", передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах
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Происшествия
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Большая праздничная программа 8 июня прошла на Театральной площади курорта.
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Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено вчера в 18:37
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
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Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве
Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 05:12
Энергетика
Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти
Белоруссия вернула России 450 тысяч тонн загрязнённой нефти. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».
Обновлено в 03:44
Экономика
Минтруд связал падение рождаемости с низким доходом семей
Падение рождаемости в России в последние годы связано с низким доходом семей, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 06:05
Здоровье
Как повысить продажи на сокращающемся рынке
Многие производители убеждены, что увеличить продажи на сокращающемся или стагнирующем рынке можно только за счет скидок.
Обновлено в 04:32
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Авто
Что вы слушаете, так вы и едете. Исследование (лучше всего - Тейлор Свифт)
На вопрос, для чего вы слушаете музыку, когда едете, водители сообщают, что музыка расслабляет, помогает сосредоточиться, а также отвлекает от утомительной пробки или однообразия долгого автомобильного путешествия.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
На территории колонии в Тюмени произошёл пожар
Пожар произошёл в исправительной колонии в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Обновлено вчера в 16:55
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян
Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
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Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Кино
Продюсер фильма о Юлии Началовой раскрыл детали съемок
Продюсер байопика о певице Юлии Началовой Андрей Загорский рассказал, сколько стоит фильм и какие мистические ситуации возникали на съемках.
Обновлено в 05:19
Спорт
Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами
Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20