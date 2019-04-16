Политика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-ПетербургКоммерсантъ вчера в 18:28
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
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Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
МИД Великобритании обещал президенту Эквадора не выдавать Ассанжа
Джулиан Ассанж был арестован после того как власти Эквадора лишили его политического убежища.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Париже сгорел Собор Парижской Богоматери
В Париже загорелся Собор Парижской Богоматери, сообщают очевидцы в соцсетях. Причины пожара пока неизвестны.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В Сургуте задержан руководитель линейного отдела полиции на транспорте
В Сургуте задержан руководитель сургутского линейного пункта полиции в речном порту Олег Вербицкий.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа
Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 20:09
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
СМИ рассказали о том, что украинцы по-прежнему смотрят российское ТВ
Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети «Опора», рассказала «Обозревателю», что украинцы по-прежнему смотрят российское телевидение.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Общество
СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц
Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 00:57
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты НДФЛ
Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, россияне, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (в среднем по стране – 13 тысяч рублей), могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
NYT: конгресс проверит финансы Трампа, чтобы найти его связи с Россией
Демократы палаты представителей конгресса США выдали повестки ряду международных банков с требованием предоставить данные о финансах американского президента Дональда Трампа, а также о сделках банков с клиентами из России.
Обновлено вчера в 21:31
Музыка
Группа «Ногу свело» в апреле даст концерт в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 19 апреля 2019 года в рамках международного тура состоится концерт известной эксцентричной российской группы «Ногу свело».
Обновлено в 00:30
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд
Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Обновлено вчера в 17:05
Интернет
Яндекс заявил, что предупреждал Mozilla о грязных методах Google
Георгий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекс, в ответ на твит экс-вице-премьера Firefox, в котором он обвиняет Google в «грязных» методах конкуренции, рассказал, что Яндекс предупреждал их о возможном плохом исходе.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Транспорт
Водителей, гоняющих в местах ремонта трасс, оштрафуют
Водителей, которые не обращают внимания на знаки и не снижают скорость в зоне ремонтов, будут штрафовать.
Обновлено в 00:10
Общество
Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»
Обновлено вчера в 08:39
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено вчера в 07:54