Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летомREGNUM 00:48
Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил РИА Новости первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.РИА Новостивчера в 20:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению арктического шельфа
Эхо Москвывчера в 21:11
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Политика
Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.
Обновлено вчера в 23:27
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Гол Зардеса принес США победу над Эквадором
Сборная США выиграла у Эквадора в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в концовке встречи забил форвард "Коламбус Крю" Гьяси Зардес.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд
На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Венгрия получит российский газ в обход Украины
Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае
Обновлено вчера в 22:58
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Обновлено вчера в 12:14
Экономика
МЭР отметило рост годовой динамики российской экономики
Ускорился рост промышленного производства до 4,1 процента с 1,1 процента в январе.
Обновлено вчера в 07:55
Хоккей
«Тампа» обыграла «Каролину» благодаря передаче Кучерова
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал результативную передачу, что позволило ему повторить достижение Сергея Федорова по набранным очкам (120 за сезон).
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено вчера в 10:38
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено вчера в 17:00
Космос
Объект с невероятной скоростью зафиксировали в космосе
Объект был зафиксирован при помощи космического телескопа Fermi Gamma-ray Space Telescope и инструмента Very Large Array.
Обновлено вчера в 01:57
Происшествия
В Зеленограде пять извергов изнасиловали 13-летнюю школьницу
Днем 21 марта в Зеленограде 13-летняя девочка шла в школу. Возле местной детской поликлиники на несовершеннолетнюю напали пять насильников.
Обновлено в 00:51
Общество
Растаявшие льды Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Часть тел убирают профессиональные альпинисты, а часть остается лежать, становясь своеобразным ориентиром: например, тело индийца Цеванга Палжора, погибшего в 1996 году, отмечает высоту 8500 метров и имеет обозначение «Зеленые ботинки».
Обновлено вчера в 07:07
Общество
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020
Сборная России уступила национальной команде Бельгии в первом матче отборочного цикла на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max
Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено вчера в 11:17
Авто
Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году
Новые легковые автомобили с АКП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР
Министерство финансов США заявило, что российские суда "Тантал" и "Витязь" были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.
Обновлено вчера в 14:35
Игры
Valve представила редизайн библиотеки Steam
На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено вчера в 15:51
Космос
Произошел мощный выброс солнечного вещества в сторону Земли
Сегодня на Солнце произошла мощная вспышка, в результате чего корональная масса была выброшена точно в направлении Земли, сообщает группа AstroAlert.
Обновлено 20 марта в 14:16