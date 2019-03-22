Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летомREGNUM 00:48

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил РИА Новости первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.

с чего всё началось

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

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