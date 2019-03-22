Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летомREGNUM 00:48

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
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В ООН определили отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил РИА Новости первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
РИА Новостивчера в 20:08

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В ООН определились с отношением к заявке России об освоении шельфа Арктики

Газета.Ruвчера в 23:23

В ООН определились с отношением к заявке России на расширение шельфа в Арктике

Известиявчера в 21:05

В ООН определились с отношением к заявке РФ на расширение шельфа в Арктике

ФАНвчера в 21:52

Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России

Вести.Ruвчера в 21:40

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению арктического шельфа

Эхо Москвывчера в 21:11

В ООН определили отношение к заявке России о расширении шельфа в Арктике

RT на русскомвчера в 22:33

В ООН определили отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

РИА Новостивчера в 20:08
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Армия и оружие

Россия вернула «адскую молотилку»

Обновлено вчера в 05:01
Общество

В США на пляже нашли странную рыбу

Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Тридцать машин столкнулись на Ушаковском мосту в Петербурге

Массовое ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга на несколько часов парализовало движение по Ушаковскому мосту, где, по оценкам очевидцев, столкнулись 30 автомобилей.
Обновлено в 02:21
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»

Обновлено вчера в 21:59
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Культура

Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Хоккей

Хет-трик Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу над «Детройтом»

Обновлено вчера в 22:28
Общество

МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве

Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Обновлено вчера в 08:13
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол

Александр Бубнов: «У Бельгии слишком классная команда»

Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча между Бельгией и Россией (3:1). Тактика, выбранная Станиславом Черчесовым, меня не удивила.
Обновлено вчера в 22:41
Важное за сутки

В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду

Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально развелся с женой после скандала

Последние несколько месяцев поклонники 44-летнего Марата Башарова горячо обсуждают, разводится ли он со своей женой Лизой или нет.
Обновлено вчера в 10:53
Общество

Врио губернатора вместо Челябинска отправился в Коркино

Обновлено в 00:10
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Обновлено вчера в 05:16
Здоровье

Анатолий Ципящук празднует день рождения

Сегодня депутат Саратовской областной думы, главный врач Клиники глазных болезней СГМУ Анатолий Ципящук отмечает день рождения.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебы

Президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции «Армия FM» заявил, что военнослужащие из стран, входящих в НАТО, регулярно приезжают учиться военному делу у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 00:47
Космос

NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»

Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено вчера в 04:13
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Обновлено вчера в 23:32
Здоровье

В Челябинске скорая 3,5 часа не ехала к девочке с температурой 40

В Челябинске мать три с половиной часа ждала, когда скорая помощь приедет к ее дочери, у которой температура поднялась до 40 градусов.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату

В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476

По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Спорт

Выступающая за Словакию Кузьмина продолжит карьеру только в эстафетах

Сестра Антона Шипулина, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, объявила, что по завершении нынешнего сезона больше не будет соревноваться в индивидуальных гонках и продолжит карьеру только в эстафетах.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре

В Самаре на козырьке подъезда жилого дома было найдено тело девушки, которая пропала в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 15:48
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено 20 марта в 10:42
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