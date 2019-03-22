Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летомREGNUM 00:48
Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
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с чего всё началось
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил РИА Новости первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.РИА Новостивчера в 20:08
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Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению арктического шельфа
Эхо Москвывчера в 21:11
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