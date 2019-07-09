Политика

В Кремле прокомментировали решение по санкциям против ГрузииiReactor 06:25

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался относительно возможных санкций со стороны России против Грузии. Традиционно отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина высказался относительно вероятности введения российских санкций в отношении Грузии.
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Решение по санкциям против Грузии пока не принято, заявил Песков

Госдума РФ проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям против Грузии, но решение принимают кабмин и президент, пока оно не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18

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Кремль: решение по эмбарго вина из Грузии пока не принималось

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Песков сообщил об отсутствии у Кремля решения по санкциям против Грузии

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Песков: решение о введении санкций против Грузии пока не принято

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Песков: руководство РФ пока не приняло решения об экономических мерах в отношении Грузии

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В Кремле прокомментировали идею запрета поставок вина и воды из Грузии

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Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии

Lenta.ru06:40

Решение по санкциям против Грузии пока не принято, заявил Песков

РИА Новости06:18
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
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Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Обновлено вчера в 23:36
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Хант оценил слова Трампа о британском после в США

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о прекращении контактов с британским послом в США Кимом Дэрроком.
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Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
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ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
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Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Политика

Зеленский отменил парад в День независимости на Украине

Обновлено в 11:31
Технологии

Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры

Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10
Космос

Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»

Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено в 08:38
Кино

Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC

Обновлено в 03:39
Происшествия

Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку

Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Политика

Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске

Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Наука

В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп

В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено 07 июля в 03:34
Общество

Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян

Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Политика

Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета

Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Обновлено в 12:26
Авто

Названы самые популярные автомобили со средней ценой 2 млн рублей

Обновлено в 02:28
Теннис

Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и сыграет с Халеп

Обновлено в 11:53
Происшествия

Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Происшествия

«Фонтанка» показывает, каким мог быть взрыв на подлодке в Баренцевом море

Самовозгорание литиевой батареи на потерпевшей крушение в Баренцевом море лодке «Фонтанке» подтвердили пять независимых друг от друга источников.
Обновлено в 13:40
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена

Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.
Обновлено в 10:45
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»

Moody's отозвало кредитные рейтинги у банка «Русский стандарт», говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 12:26
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В России завершили расследование дела украинских моряков

Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
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