Политика
В Кремле прокомментировали решение по санкциям против ГрузииiReactor 06:25
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался относительно возможных санкций со стороны России против Грузии. Традиционно отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина высказался относительно вероятности введения российских санкций в отношении Грузии.
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с чего всё началось
Госдума РФ проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям против Грузии, но решение принимают кабмин и президент, пока оно не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости06:18
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