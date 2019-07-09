Госдума РФ проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям против Грузии, но решение принимают кабмин и президент, пока оно не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался относительно возможных санкций со стороны России против Грузии. Традиционно отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина высказался относительно вероятности введения российских санкций в отношении Грузии.

В Кремле прокомментировали решение по санкциям против Грузии

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