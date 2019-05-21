Экономика
Решение первоочередных задач сельских территорий требует более 6 трлн рублейТАСС 11:24
Минсельхоз РФ оценивает потребность сельских территорий в финансировании, которое требуется для решения первоочередных задач, в 6 трлн рублей.
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Правительство собирается потратить 6 трлн рублей на развитие сельских территорий
Общественное телевидение России11:40
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:34, Ашберн
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Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево
Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
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Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
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Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
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Обновлено в 01:49
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В РФ начали продавать смартфон Alcatel 1S за 6990 рублей
Реализация нового смартфона Alcatel 1S началась в России.
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Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный»
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Авто
В Тольятти начнут производить электромобили
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Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
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Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
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Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
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