Экономика

Решение первоочередных задач сельских территорий требует более 6 трлн рублейТАСС 11:24

Минсельхоз РФ оценивает потребность сельских территорий в финансировании, которое требуется для решения первоочередных задач, в 6 трлн рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аграриев вписывают в программу

Коммерсантъ18:10

Стало известно, сколько триллионов нужно российским селам для борьбы с разрухой

URA.Ru13:27

Для решения первоочередных задач сельских территорий требуется порядка 6 трлн руб. - Минсельхоз

Финмаркет11:48

Патрушев: На решение первоочередных проблем села нужно более 6 трлн рублей

Росбалт11:55

Решение первоочередных задач сельских территорий требует более 6 трлн рублей

ТАСС11:24

Госпрограмма «Развитие сельских территорий» обойдётся в 2,2 трлн рублей

REGNUM11:12

Правительство собирается потратить 6 трлн рублей на развитие сельских территорий

Общественное телевидение России11:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:34, Ашберн
Происшествия

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

Пожилая супруга Гогена Солнцева устроила драку в санатории

Обновлено в 13:01
Происшествия

Названа причина остановки поездов метро в Москве

Обновлено в 14:04
Армия и оружие

CNBC: США пригрозили Турции «жёсткими последствиями» при покупке С-400

В США пригрозили Турции «жёсткими последствиями», если Анкара в течение двух недель не откажется от покупки зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:56
Общество

Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Обновлено в 09:40
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Футбол

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Политика

Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено в 17:32
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Суд признал виновным медэксперта по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 05:04
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Политика

Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Происшествия

Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево

Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:22
Общество

Томск попал в список самых хамских городов России

Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Политика

Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации

Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Игры

Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5

Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Гаджеты

В РФ начали продавать смартфон Alcatel 1S за 6990 рублей

Реализация нового смартфона Alcatel 1S началась в России.
Обновлено в 14:00
Экономика

Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный»

Фонд Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный» с требованием провести внеочередное собрание акционеров.
Обновлено в 19:29
Авто

В Тольятти начнут производить электромобили

В декабре 2019 года в Тольятти запланировано начало серийного производства электромобилей, сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 04:46
Интернет

Microsoft выпустила новое обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено в 17:55
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Политика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное