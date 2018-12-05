Футбол
Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, сообщила, что защита планирует обжаловать решение о продлении срока содержания под стражей Павла Мамаева и Кокорина.
Sportbox.RU08:48
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Футбол
«Спартак» опроверг информацию о переходе Луиса Адриано в «Галатасарай»
Московский футбольный клуб "Спартак" опроверг информацию СМИ о будущем переходе бразильского форварда команды Луиса Адриано в турецкий "Галатасарай".
Обновлено в 09:22
Футбол
Букмекеры: «Спартак» обыграет «Урал» в четвертьфинале Кубка России
Сегодня в 19:30 по московскому времени пройдет первый матч четвертьфинала Кубка России, где «Спартак» примет «Урал».
Обновлено в 08:16
Футбол
Навас хочет покинуть «Реал» в январе
Костариканский вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас намерен покинуть клуб в январе, сообщает Sport.es.
Обновлено в 08:44
Футбол
Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:33
Футбол
«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет
После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 08:58
Футбол
Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде
Обновлено в 09:34
Футбол
На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»
Обновлено в 08:58
Футбол
Погба потребовал у Моуринью не обвинять его во всех неудачах
По информации The Sun, хавбек призвал португальского специалиста не делать его козлом отпущения, обвиняя его во всех неудачах команды.
Обновлено в 09:28
Футбол
Болельщики «Краснодара» признали Сафонова лучшим игроком в ноябре
На втором месте оказался нападающий Ари, ему отдали свои голоса 24,5%, на третьей позиции — полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов — 11,2%. «Сафонов стал первым в истории воспитанником клубной академии, который победил в голосовании по определению лучшего игрока месяца», — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.
Обновлено в 06:37
Футбол
На матче открытия стадиона «Динамо» ожидается аншлаг
Обновлено в 09:31
Футбол
Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России
Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов победил в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года» по версии Минспорта РФ, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов
«Барселона» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром.
Обновлено в 06:19
Футбол
Люк Уолтон: «Очень доволен тем, как справляются наши молодые игроки»
Главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон заявил, что доволен прогрессом и выступлением молодых игроков команды Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма и Джоша Харта в сезоне-2018/19.
Обновлено в 08:34
Футбол
Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»
Обновлено в 04:23
Футбол
СМИ: «Бавария» готова заплатить «Аяксу» 150 миллионов евро за де Йонга и де Лигта
По данным Sport BILD, немецкий гранд готов заплатить за двух игроков 150 миллионов евро. Также футболистами интересуется "Барселона".
Обновлено в 09:31