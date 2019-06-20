Политика

Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционнымРИА Новости 09:34

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде. Глава государства распустил Раду вскоре после инаугурации.
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с чего всё началось
"Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года", – следует
 из сообщения.
Утро.ru12:34

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Карасев: Партия Зеленского может сформировать однопартийное правительство после признания законности роспуска Рады КС

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Представитель Зеленского назвал дату выборов в Раду

RT на русском13:04

КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным

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КС Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Газета.Ru13:20

СМИ: КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным

Коммерсантъ09:30

Выборы на Украине. Первая победа президента Зеленского. Обзор событий за 20 июня

Украина.ру15:35
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
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Шахрин объяснил, почему рок-группу назвали «Чайф»

На первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке. Они называли этот процесс между собой «чайфом».
Обновлено в 19:15
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Умерла теща продюсера Бари Алибасова

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Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
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В Азии разбушевалась крупнейшая в истории эпидемия животных

Ветеринарный эпидемиолог Городского университета Гонконга утверждает, что это самая крупная эпидемия среди животных в истории.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту полёта сбитого Ираном беспилотника США

Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес

Виторган не станет платить алименты Собчак

Пока Собчак с сыном от Максима Виторгана, который, кстати, будет проживать вместе с мамой, осталась в московской квартире.
Обновлено в 17:59
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«Прямая линия» врачей не убедила

Кстати, удивительным образом, но про пенсионную реформу, которая вызвала широкое недовольство россиян, Путин во время "Прямой линии" не сказал ни разу.
Обновлено в 13:58
Экономика

«Росатом» начал строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» в Венгрии

«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 17:26
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На российского депутата напали в Грузии

Обновлено в 14:51
Космос

Названы сроки запуска Crew Dragon с экипажем к МКС

Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие

Американский «Посейдон» показали изнутри

Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon («Посейдон») Военно-морских сил (ВМС) США показали изнутри.
Обновлено в 17:05
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
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Президент РФ Владимир Путин во время одноименной «Прямой линии» 20 июня объяснил, что нужно Павлу Грудинину для назначения на пост премьера.
Обновлено в 13:34
Авто

Гиперкар Pininfarina Battista получил новый дизайн

Электрический гиперкар Pininfarina Battista получил измененную переднюю часть кузова после аэродинамических тестов и готовится к трековым испытаниям.
Обновлено в 07:58
Политика

Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Технологии

Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных

В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
Обновлено в 17:02
Общество

Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты

Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
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Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Политика

ЕС продлил антироссийские санкции на полгода

Лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить экономические санкции против России на полгода.
Обновлено в 14:41
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Музыка

Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima

Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Шестой президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов своих предшественников. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Руперт Мердок перенес пневмонию

Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Наука

Ученые впервые записали пение редкого японского кита

Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
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Авто

Cadillac презентовал обновленный кроссовер XT5

Вместо 2,0-литровой «турбочетверки» LTG под капотом обновленного Cadillac XT5 теперь размещается двигатель LSY с 241-сильной отдачей, а на смену 8-ступенчатой трансмиссии от Aisin пришла 9-диапазонная АКПП собственной разработки.
Обновлено в 03:44
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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