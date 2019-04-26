Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силуГазета.Ru 08:37

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Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

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