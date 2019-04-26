Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силуГазета.Ru 08:37
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
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Считаем, что данное решение является выверенным и отражает реальный баланс прав членов организации по защите своей национальной безопасности и их обязанностей по устранению ограничений в международной торговле, как это предусмотрено соглашениями ВТО.
— Максим Орешкин, российский политикКоммерсантъ 08:43
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Решение ВТО по спору Москвы и Киева по транзиту украинских грузов вступило в силу
Комсомольская правда09:46
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
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США назвали представляющую угрозу в сфере сбора разведданных страну
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