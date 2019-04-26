Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силуГазета.Ru 08:37

Считаем, что данное решение является выверенным и отражает реальный баланс прав членов организации по защите своей национальной безопасности и их обязанностей по устранению ограничений в международной торговле, как это предусмотрено соглашениями ВТО.

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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

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