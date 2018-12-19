Политика Сегодня вчера в 18:16

Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Эд Ройс высказал беспокойство по поводу вывода американский войск с территорий Сирии. Он указал, что террористическая организация ИГ* не побеждена, несмотря на то, что боевики находятся в бегах.

Армия и оружие Армия и оружие США могут полностью вывести войска из Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В Японии десантники США уронили с самолёта парашют на промзону В японской префектуре Яманаси американские десантники в ходе учений уронили с транспортного самолёта парашют на промышленную зону.

Армия и оружие Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в порт Шри-Ланки

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Канады пожаловались на мешавшие им китайские военные самолеты Китайские военные самолеты пытались помешать полету канадского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве рядом с Северной Кореей.

Армия и оружие Армия и оружие Ракетные комплексы «Искандер» уничтожили объекты условного противника «В ходе тактических учений ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски по группировке войск, наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса, а также по командным пунктам, расположенным на удалении до 300 км», — цитирует агентство «Интерфакс» пресс-службу ЮВО.

Армия и оружие Армия и оружие В разрушенный пригород Дамаска вернулись 1,5 тысячи беженцев В освобожденные от террористов сирийские города возвращаются беженцы.

Армия и оружие Армия и оружие КНДР потребовала от США устранить ядерную угрозу республике КНДР отвергает призыв США к "односторонней денуклеаризации" и требует от Вашингтона отказаться от "иллюзии", что ему удастся заставить республику отказаться от ядерного оружия путем "давления и угроз", говорится в заявлении ЦТАК.

Армия и оружие Армия и оружие Руководство Сухопутных войск РФ проводит оперативный сбор в Москве В среду, 19 декабря, в Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск России.

Армия и оружие Армия и оружие Северный флот учится ставить мины В дни обострения ситуации с Крымским мостом Северный флот учится ставить мины.

Армия и оружие Армия и оружие Морская пехота в Приморье отрабатывает десантирование с воздуха

Армия и оружие Армия и оружие К месту посадки «Союза» в Казахстане вылетела военная авиация Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Армия и оружие Армия и оружие Арктическая мобильная РЛС создана концерном «РТИ» "В рамках программы формирования научно-технического задела для решения задач оперативной разведки и мониторинга Арктического региона и Северного морского пути в инициативном порядке без привлечения стороннего финансирования Концерн РТИ завершил работы по созданию реконфигурируемых двухдиапазонных радиолокационных комплексов радиовидения", - сообщили в пресс-службе.

Армия и оружие Армия и оружие Турчинов «объяснил», почему военное положение ввели на 5-й год войны Турчинов в интервью объявил, что военное положение на пятый год войны введено, так как «Россия подтвердила акт агрессии в Чёрном море», а также «подтвердила опознавательные знаки».

Армия и оружие Армия и оружие В России возобновилась разработка тяжелого ударного беспилотника В настоящее время компании «Сухой» и «МиГ» занимаются разработкой тяжелого ударного беспилотника «Охотник-Б».