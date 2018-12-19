Армия и оружие
Конгрессмен Ройс обеспокоен выводом войск США из Сирии
Конгрессмен Ройс обеспокоен выводом войск США из СирииПолитика Сегоднявчера в 18:16
Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Эд Ройс высказал беспокойство по поводу вывода американский войск с территорий Сирии. Он указал, что террористическая организация ИГ* не побеждена, несмотря на то, что боевики находятся в бегах.
Политика Сегоднявчера в 18:16
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Армия и оружие
США могут полностью вывести войска из Сирии
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
В Японии десантники США уронили с самолёта парашют на промзону
В японской префектуре Яманаси американские десантники в ходе учений уронили с транспортного самолёта парашют на промышленную зону.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в порт Шри-Ланки
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
ВВС Канады пожаловались на мешавшие им китайские военные самолеты
Китайские военные самолеты пытались помешать полету канадского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве рядом с Северной Кореей.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
Ракетные комплексы «Искандер» уничтожили объекты условного противника
«В ходе тактических учений ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски по группировке войск, наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса, а также по командным пунктам, расположенным на удалении до 300 км», — цитирует агентство «Интерфакс» пресс-службу ЮВО.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
В разрушенный пригород Дамаска вернулись 1,5 тысячи беженцев
В освобожденные от террористов сирийские города возвращаются беженцы.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
КНДР потребовала от США устранить ядерную угрозу республике
КНДР отвергает призыв США к "односторонней денуклеаризации" и требует от Вашингтона отказаться от "иллюзии", что ему удастся заставить республику отказаться от ядерного оружия путем "давления и угроз", говорится в заявлении ЦТАК.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Руководство Сухопутных войск РФ проводит оперативный сбор в Москве
В среду, 19 декабря, в Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск России.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
Северный флот учится ставить мины
В дни обострения ситуации с Крымским мостом Северный флот учится ставить мины.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Морская пехота в Приморье отрабатывает десантирование с воздуха
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
К месту посадки «Союза» в Казахстане вылетела военная авиация
Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
Арктическая мобильная РЛС создана концерном «РТИ»
"В рамках программы формирования научно-технического задела для решения задач оперативной разведки и мониторинга Арктического региона и Северного морского пути в инициативном порядке без привлечения стороннего финансирования Концерн РТИ завершил работы по созданию реконфигурируемых двухдиапазонных радиолокационных комплексов радиовидения", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Турчинов «объяснил», почему военное положение ввели на 5-й год войны
Турчинов в интервью объявил, что военное положение на пятый год войны введено, так как «Россия подтвердила акт агрессии в Чёрном море», а также «подтвердила опознавательные знаки».
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
В России возобновилась разработка тяжелого ударного беспилотника
В настоящее время компании «Сухой» и «МиГ» занимаются разработкой тяжелого ударного беспилотника «Охотник-Б».
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании
Обновлено вчера в 08:50