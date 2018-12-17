Общество
Решается с трудом: как инвалиды могут найти себе работу
Решается с трудом: как инвалиды могут найти себе работуИзвестия16:02
В России живут больше 12 млн инвалидов. Оплачиваемая работа, по данным исследования Института социального прогнозирования и анализа РАНХиГС за 2017 год, есть только у 16% из них. При этом каждый пятый участник опроса выразил готовность вернуться на рынок труда.
Известия16:02
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Общество
На Москву опустился «морозный туман»
Обновлено в 18:15
Общество
Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня».
Обновлено в 11:19
Общество
В МВД анонсировали появление криптокабин для оформления загранпаспорта
Криптокабины для оформления загранпаспорта могут появиться в МФЦ (многофункциональный центр) во второй половине 2019 года, сообщил в понедельник первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой.
Обновлено в 17:30
Общество
Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье
Новогоднюю елку для Московского Кремля срубили на территории Щелковского района Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолия Качанова.
Обновлено в 06:29
Транспорт
ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве
Обновлено в 06:19
Общество
Ушел из жизни известный российский ученый Вячеслав Степин
Ушел из жизни известный российский ученый, академик Вячеслав Степин, который много лет возглавлял Институт философии РАН.
Обновлено в 03:26
Общество
Заграничные покупки дороже €500 обложат пошлиной
Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса.
Обновлено в 17:57
Общество
В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. лет
По словам экспертов, убранство захоронения рассказывает о самом погребённом, который, как удалось выяснить, был высокопоставленным жрецом Вах-Ти времён правления фараонов V династии Древнего Египта.
Обновлено в 05:28
Общество
Два жителя Канады выиграли в лотерее $12 млн
В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи «6 из 49» общей суммой 16 млн канадских долларов ($12 млн).
Обновлено в 12:39
Общество
В Брюсселе откроют центр сертификации русского языка как иностранного
Центр сертификации русского языка как иностранного планируется открыть в 2019 году при Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Брюсселе, сообщила РИА Новости его директор Вера Бунина.
Обновлено в 17:15
Путешествия
Красная площадь возглавила рейтинг достопримечательностей России
Рейтинг российских достопримечательностей в 2018 году, по данным исследования, проведённого аналитическим агентством «Турстат» возглавила Красная площадь.
Обновлено в 10:58
Общество
Зоозащитники устроили «лежачую» акцию на площади в Барселоне
Акцию организовала группа общественников AnimaNaturalis, не в первый раз уже организующая акции в защиту животных и против жестокого обращения с ними.
Обновлено в 12:11
Общество
В Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными
Обновлено в 08:28
Общество
Гидрометцентр анонсировал «однородную» погоду на предстоящей неделе
На предстоящей неделе в Москве и области ожидается «совершенно однородный» режим погоды: солнечно, малооблачно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3–5 градусов.
Обновлено в 09:36
Путешествия
Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань
Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:54