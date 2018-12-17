Общество

Решается с трудом: как инвалиды могут найти себе работу
Известия
16:02

В России живут больше 12 млн инвалидов. Оплачиваемая работа, по данным исследования Института социального прогнозирования и анализа РАНХиГС за 2017 год, есть только у 16% из них. При этом каждый пятый участник опроса выразил готовность вернуться на рынок труда.
Известия16:02

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Правительство в 2019 году намерено улучшить условия трудоустройства инвалидов

РЕН ТВ18:18

Решается с трудом: как инвалиды могут найти себе работу

Известия16:02
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Общество

На Москву опустился «морозный туман»

Обновлено в 18:15
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня».
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ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве

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По словам экспертов, убранство захоронения рассказывает о самом погребённом, который, как удалось выяснить, был высокопоставленным жрецом Вах-Ти времён правления фараонов V династии Древнего Египта.
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Два жителя Канады выиграли в лотерее $12 млн

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Центр сертификации русского языка как иностранного планируется открыть в 2019 году при Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Брюсселе, сообщила РИА Новости его директор Вера Бунина.
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Рейтинг российских достопримечательностей в 2018 году, по данным исследования, проведённого аналитическим агентством «Турстат» возглавила Красная площадь.
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Зоозащитники устроили «лежачую» акцию на площади в Барселоне

Акцию организовала группа общественников AnimaNaturalis, не в первый раз уже организующая акции в защиту животных и против жестокого обращения с ними.
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В Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными

Обновлено в 08:28
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Гидрометцентр анонсировал «однородную» погоду на предстоящей неделе

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Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:54
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Конвенция о правах инвалидов
Конвенция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступившая в силу 3 мая 2008 года. Одновременно с Конвенцией принят и вступил в силу Факультативный протокол к ней. По состоянию на апрель 2018 года 177 государств и Евросоюз участвуют в Конвенции, 92 государств - в Факультативном протоколе.
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