Политика

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концертеРБК вчера в 19:27

Указывалось, что среди гостей праздника был лидер страны Ким Чен Ын, а также несколько высокопоставленных чиновников, в том числе и Ким Ен Чхол, который участвовал в подготовке и проведении переговоров с Дональдом Трампом.
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Северокорейский чиновник, якобы, приговорённый к каторжным работам, появился на мероприятии вместе с Ким Чен Ыном

Эхо Москвы02:02

СМИ: Ким Чен Ын посмотрел концерт с чиновником, «репрессированным» за срыв саммита с США

ТАССвчера в 17:53

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

РБКвчера в 19:27

СМИ: Ким Чен Ын пришёл на концерт с «уволенным» чиновником

RT на русскомвчера в 19:23

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

РИА Новостивчера в 19:11

В КНДР «репрессированный» чиновник появился на концерте вместе с Ким Чен Ыном

РЕН ТВвчера в 18:08

«Казненного» чиновника заметили рядом с Ким Чен Ыном

Газета.Ruвчера в 19:35
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Экономика

Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей

Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Наука

В Физтехе ученые создали конкурента светодиодным лампочкам

Обновлено в 02:31
Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа

На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено 01 июня в 11:00
Экономика

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Космос

Восстановлена первая запись полного солнечного затмения

Съемку полного солнечного затмения произвел британец Невил Маскелайн (Nevil Maskelyne) в Северной Каролине 28 мая 1900 года, в рамках экспедиции Британской астрономической ассоциации (British Astronomical Association).
Обновлено 31 мая в 06:18
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции

Обновлено в 01:12
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Общество

Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили

Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Транспорт

Пилим бюджет: в Липецке на улице Московской пустили по ветру десятки миллионов рублей

По словам главного озеленителя Липецка, виной всему стал изначально не продуманный проект комплексного благоустройства этой улицы, попавшей в капремонт в 2014 году.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.
Обновлено в 03:02
Общество

В Москве установится тропическая жара

Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Единоборства

Джошуа впервые проиграл и лишился четырех чемпионских поясов

Британский тяжеловес Энтони Джошуа уступил американцу Энди Руису и не сумел защитить титулы чемпиона мира по четырем версиям в своей весовой категории.
Обновлено вчера в 03:12
Футбол

Аллегри может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».
Обновлено вчера в 10:35
Общество

Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании

Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Музыка

Зеленский пришел на концерт Монатика

Обновлено вчера в 21:49
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Финансы

Курс доллара вырос до 65,57 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 65,57 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали

По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые вышла в свет после родов

Артистка перестала выходить в свет вскоре после того, как узнала о беременности.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом безработных

Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».
Обновлено в 03:09
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