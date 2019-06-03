Политика
«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концертеРБК вчера в 19:27
Указывалось, что среди гостей праздника был лидер страны Ким Чен Ын, а также несколько высокопоставленных чиновников, в том числе и Ким Ен Чхол, который участвовал в подготовке и проведении переговоров с Дональдом Трампом.
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Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Наука
В Физтехе ученые создали конкурента светодиодным лампочкам
Обновлено в 02:31
Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа
На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено 01 июня в 11:00
Экономика
Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Космос
Восстановлена первая запись полного солнечного затмения
Съемку полного солнечного затмения произвел британец Невил Маскелайн (Nevil Maskelyne) в Северной Каролине 28 мая 1900 года, в рамках экспедиции Британской астрономической ассоциации (British Astronomical Association).
Обновлено 31 мая в 06:18
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции
Обновлено в 01:12
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Общество
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили
Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Транспорт
Пилим бюджет: в Липецке на улице Московской пустили по ветру десятки миллионов рублей
По словам главного озеленителя Липецка, виной всему стал изначально не продуманный проект комплексного благоустройства этой улицы, попавшей в капремонт в 2014 году.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек
Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.
Обновлено в 03:02
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Единоборства
Джошуа впервые проиграл и лишился четырех чемпионских поясов
Британский тяжеловес Энтони Джошуа уступил американцу Энди Руису и не сумел защитить титулы чемпиона мира по четырем версиям в своей весовой категории.
Обновлено вчера в 03:12
Футбол
Аллегри может возглавить «Челси»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании
Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Музыка
Зеленский пришел на концерт Монатика
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Финансы
Курс доллара вырос до 65,57 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 65,57 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали
По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
Артистка перестала выходить в свет вскоре после того, как узнала о беременности.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом безработных
Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».
Обновлено в 03:09