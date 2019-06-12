Политика

Репортер сфотографировал секретное соглашение между США и МексикойiReactor 10:25

Репортер газеты Washington Post Джэбин Ботсфорд сфотографировал секретный документ — соглашение между США и Мексикой, которым помахал перед журналистами американский президент Дональд Трамп.
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