Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъРеновация подняла цены на квартиры

Недвижимость в уже построенных стартовых домах москвичи пытаются продать в среднем на 16% дороже рыночной цены. В домах, вошедших в программу реновации, сейчас выставлены на продажу 630 квартир — это на 43% больше аналогичного показателя 2018 года.
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с чего всё началось

Реновация подняла цены на квартиры

Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать. За год объем предложения вырос почти в полтора раза, а стоимость квадратного метра в таких домах увеличилась в среднем на 10%.
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Подробнее о событии

Квартиры в программе реновации выросли в цене на 10% за год – на 4 п.п. больше остальной вторички

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В Москве цены на жилье в домах под реновацию выросли на 10%

РИА Новости04:54

ЦИАН заметил резкий рост цен на квартиры в домах под снос в Москве

РБК04:28

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ТАСС05:08

Свой дом: Как реновация подняла цены на квартиры в Москве

Эхо Москвы02:13

СМИ: В Москве подорожали квартиры, попавшие под реновацию

Росбалтвчера в 22:20

Динамика цен и предложения недвижимости в домах, вошедших в программу реновации

Коммерсантъвчера в 18:42
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Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд

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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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