Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать. За год объем предложения вырос почти в полтора раза, а стоимость квадратного метра в таких домах увеличилась в среднем на 10%.

с чего всё началось

Недвижимость в уже построенных стартовых домах москвичи пытаются продать в среднем на 16% дороже рыночной цены. В домах, вошедших в программу реновации, сейчас выставлены на продажу 630 квартир — это на 43% больше аналогичного показателя 2018 года.

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