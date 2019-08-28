Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъРеновация подняла цены на квартиры

Недвижимость в уже построенных стартовых домах москвичи пытаются продать в среднем на 16% дороже рыночной цены. В домах, вошедших в программу реновации, сейчас выставлены на продажу 630 квартир — это на 43% больше аналогичного показателя 2018 года.
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с чего всё началось

Реновация подняла цены на квартиры

Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать. За год объем предложения вырос почти в полтора раза, а стоимость квадратного метра в таких домах увеличилась в среднем на 10%.
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Число выставленных на продажу квартир, попавших под реновацию, выросло в 1,5 раза

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РИА Новости04:54

СМИ: В Москве подорожали квартиры, попавшие под реновацию

Росбалтвчера в 22:20

Квартиры в программе реновации выросли в цене на 10% за год – на 4 п.п. больше остальной вторички

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Свой дом: Как реновация подняла цены на квартиры в Москве

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Динамика цен и предложения недвижимости в домах, вошедших в программу реновации

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