Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъРеновация подняла цены на квартиры

Недвижимость в уже построенных стартовых домах москвичи пытаются продать в среднем на 16% дороже рыночной цены. В домах, вошедших в программу реновации, сейчас выставлены на продажу 630 квартир — это на 43% больше аналогичного показателя 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Реновация подняла цены на квартиры

Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать. За год объем предложения вырос почти в полтора раза, а стоимость квадратного метра в таких домах увеличилась в среднем на 10%.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Власти Москвы назвали ожидаемым рост цен на жилье, попавшее в программу реновации

РИАМО07:48

Динамика цен и предложения недвижимости в домах, вошедших в программу реновации

Коммерсантъвчера в 18:42

ЦИАН заметил резкий рост цен на хрущевки из программы реновации в Москве

РБК04:28

Участвующие в реновации квартиры подорожали сильнее остальной «вторички»

Интерфакс04:25

Свой дом: Как реновация подняла цены на квартиры в Москве

Эхо Москвы02:13

СМИ: В Москве подорожали квартиры, попавшие под реновацию

Росбалтвчера в 22:20

Хуснуллин: рост цен на квартиры в домах реновации был ожидаем

РИА Новости06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

РИА Новости 06:49
Происшествия

В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

RT на русском 10:00
Экономика

Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России

Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.
РБК 10:04
Политика

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Футбол

Один из старейших клубов Англии «Бери» исключен из Футбольной лиги

Один из старейших футбольных клубов Англии «Бери» исключен из Английской футбольной лиги (EFL).
Sport24.ru 02:30
Происшествия

В ФРГ носорог перевернул машину с человеком в природном парке

Известия вчера в 16:18
Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика

Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском 03:20
Политика

Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Армия и оружие

Производитель МС-21 сравнил цену самолета с зарубежными аналогами

На пресс-конференции, проходящей в рамках авиасалона МАКС-2019, Хакимов отметил, что стоимость МС-21 будет ниже таких иностранных аналогов, как Boeing и Airbus.
Известия 09:53
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Технологии

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Происшествия

На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»

В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Общество

В Якутии полностью восстановили электроснабжение потребителей

РИА Новости 09:52
Общество

Любовь Соболь заявила об акции в центре Москвы 31 августа

Собеседник 07:06
Экономика

Германия положила глаз на российский мегапроект

Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Армия и оружие

Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными

Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Общество

Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября

Российская газета 05:52
Авто

Опубликованы изображения преемника Porsche 918 Spyder

В сети появились рендеры нового концепта Porsche 988 Vision, который мог бы лечь в основу следующего поколения спорткара 918 Spyder.
SpeedMe 05:00
Происшествия

Работники дома престарелых бросили пожилого россиянина на полу и ушли

Lenta.ru 05:46
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Российская газета 08:13
Происшествия

В Челябинске садовод расстрелял председателя коллективного сада

В Челябинске один из садоводов расстрелял председателя коллективного сада.
REGNUM 07:30
Политика

«Роскосмос» назвал «принципиальное решение» о полетах на кораблях США

РБК 08:55
Общество

Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей

Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Теннис

Калинская обыграла Стивенс в первом круге US Open

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 01:43
Политика

Захарова прокомментировала ситуацию с сенаторами США

На брифинге Мария Захарова прокомментировала ситуацию с американскими сенаторами.
The Moscow Post 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
Снос московских пятиэтажекБольше новостей по теме
Главное