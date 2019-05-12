Футбол

«Ренн» сыграл вничью с «Генгамом»Спорт-Экспресс 11:00

"Ренн" сыграл вничью с "Генгамом" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев отличился полузащитник Исмаила Сарр, а на 87-й минуте встречи нападающий гостей Александр Менди установил окончательный счет в игре. "Ренн" с 46 очками занимает 12-е место в лиге 1.
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«Ренн» и «Генгам» не выявили победителя в матче чемпионата Франции

РИА Новости11:26

«Ренн» упустил победу в концовке игры с «Генгамом»

Sport24.ru11:19

«Ренн» в меньшинстве сыграл вничью с «Генгамом»

Sportbox.RU10:52

Ошибка Тюрама-младшего привела к вылету «Генгама»

Евро-футбол.ру10:55

«Ренн» в меньшинстве сыграл вничью с «Генгамом»

Матч ТВ10:52

«Ренн» сыграл вничью с «Генгамом»

Спорт-Экспресс11:00
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Несколько десятков футбольных фанатов «Зенита» и ЦСКА устроили драку перед матчем

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В предпоследнем туре чемпионата Голландии, похоже, решилась судьба чемпионского титула.
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Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

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В России упростили правила получения детских пособий.
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"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
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Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
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