Футбол
«Ренн» сыграл вничью с «Генгамом»Спорт-Экспресс 11:00
"Ренн" сыграл вничью с "Генгамом" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев отличился полузащитник Исмаила Сарр, а на 87-й минуте встречи нападающий гостей Александр Менди установил окончательный счет в игре. "Ренн" с 46 очками занимает 12-е место в лиге 1.
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