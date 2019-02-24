Футбол

«Ренн» сыграл вничью с «Марселем»Спорт-Экспресс вчера в 13:20

Ренн — Марсель
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Рю де Лорьен»
Бенжамен Андре
7′
Мехди Зеффан
Рами Бенсебайни
13′
Бенжамен Андре
34′
38′
Марио Балотелли
56′
Валер Жермен
67′
Валер Жермен
Бенжамен Буриго
73′
75′
Лукас Окампос
Луис Густаво
75′
Марио Балотелли
Димитри Пайе
Бенжамен Буриго
Адриен Юну
77′
Исмаила Сарр
79′
79′
Максим Лопес
Исмаила Сарр
Жереми Желен
80′
Жереми Желен
84′
85′
Максим Лопес
Клинтон Н`Жи
90′+3′
Жордан Амави
"Ренн" и "Марсель" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Франции – 1:1. В составе хозяев поля отличился Бенжамен Андре. За гостей гол забил Валер Жермен. "Ренн", имея в своем активе 37 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ренн» сыграл вничью с «Марселем»

Спорт-Экспрессвчера в 13:20

«Ренн» и «Марсель» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 13:07

«Марсель» и «Ренн» поделили очки

Матч ТВвчера в 13:01

«Марсель» и «Ренн» поделили очки

Sportbox.RUвчера в 13:01

«Ренн» и «Марсель» не выявили победителя в матче Лиги 1

Чемпионатвчера в 12:59

«Марсель» сыграл вничью с «Ренном», продлив беспроигрышную серию до четырех матчей

Sport24.ruвчера в 12:58

«Марсель» сыграл вничью с «Ренном»

Soccer.ruвчера в 12:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Происшествия

Здание Мосгорсуда эвакуировали из-за угрозы взрыва

Обновлено в 03:20
Политика

Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии

Обновлено вчера в 23:00
Политика

СК открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес

В минувшую пятницу в пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, а также распорядился организовать канал связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.
Обновлено в 01:14
Музыка

Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Взрыв прогремел в Макеевке в Донбассе

Обновлено в 03:45
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в комиссию Госдумы по этике

Обновлено вчера в 19:19
Политика

Baring Vostok попросил Путина взять дело Калви под личный контроль

Baring Vostok в открытом письме попросил президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры

Обновлено в 03:02
Происшествия

ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз

Начальник исправительной колонии (ИК) № 3 в Амурской области, где отбывал наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, не был отстранен от работы, а ушел в отпуск, заявили в пресс-службе регионального ФСИН «Интерфаксу».
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой‐Шукшиной

Обновлено в 01:45
Общество

В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником

Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Политика

Памела Андерсон написала открытое письмо к Владимиру Путину

Канадская актриса Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить в океан морских животных, содержащихся в неволе в Приморском крае.
Обновлено в 00:28
Общество

Водительское удостоверение станет электронным

Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

Эсминец США вошел в порт Одессы

Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Музыка

Джамалу обвинили в выступлениях в России

Обновлено вчера в 19:12
Общество

Граждане России высказались о «деле Арашуковых»

Почти каждый третий россиянин (31%) считает, что задержание члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова является проявлением борьбы за передел сфер влияния в высших эшелонах власти, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:04
Общество

В Петербурге массово эвакуируют школы

Учеников вывели уже из нескольких школ в Петербурге, письма с угрозами продолжают поступать. Школы эвакуируют одну за другой в Петербурге.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание

Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В Киеве задержан бывший руководитель генштаба ВСУ

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали в Киеве экс-главу генерального штаба вооружённых сил Украины Владимира Замана, сообщило 25 февраля информационное агентство «УНН» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:05
Политика

Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама перед саммитом США-КНДР

Двойника Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама за сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин

Напомним, 21 февраля президент Казахстана подписал указ об отставке правительства республики, а временно исполняющим обязанности премьер-министра стал Аскар Мамин.
Обновлено в 02:07
Политика

Лавров оценил ситуацию с RT и Sputnik во Франции

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе Российско-вьетнамской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», комментируя ситуацию с RT и Sputnik во Франции, заметил, что французское руководство создало собственные представления о деятельности СМИ.
Обновлено в 03:47
Космос

Роскосмос не включил в список космических запусков полёт Гагарина

Разумеется, история запусков до марта 1963 года также будет дополнена и конечно в нее будут включены запуск первого спутника и первый полет Ю.А. Гагарина.
Обновлено в 02:36
Экономика

Число клиентов «Билайна» в России за год упало на 3 млн человек

Общая выручка "ВымпелКома" в России выросла на 5,7%, с 275,887 млрд руб до 291,539 млрд руб. Абонентская база "ВымпелКома" в России при этом сократилась на 5%.
Обновлено в 03:31
Политика

Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit

Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.
Обновлено в 01:16
Политика

Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Борисов: Санкции негативно влияют на экспорт российского вооружения

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что партнеры России по военно-техническому сотрудничеству все еще испытывают на себе санкционное давление, а это плохо сказывается на экспорте российского вооружения.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В ХМАО застрелили обвиненного СМИ в использовании рабского труда

Бизнесмена, которого ряд СМИ обвиняли в содержании работников в рабских условиях, застрелили в воскресенье в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
Обновлено в 03:21
Экономика

Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов

Как растет криминализация экономики Последние несколько лет в России стабильно растут показатели суммы ущерба по уголовным делам, стоимости арестованного и конфискованного имущества.
Обновлено в 00:01
ещё по теме
Джордан Амави
Французский футболист
Французский футболист тоголезского происхождения, защитник клуба «Марсель».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное