«Ренн» сыграл вничью с «Генгамом»Спорт-Экспресс 11:00

"Ренн" сыграл вничью с "Генгамом" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев отличился полузащитник Исмаила Сарр, а на 87-й минуте встречи нападающий гостей Александр Менди установил окончательный счет в игре. "Ренн" с 46 очками занимает 12-е место в лиге 1.

Футбол Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.

Футбол Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена".

Происшествия На затонувшем пароходе нашли картину Айвазовского Картины были найдены на затонувшем около 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» в ходе процесса подъема артефактов с этого корабля.

Игры Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500 Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Здоровье Названы пять неочевидных признаков диабета Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.

Политика Лещенко обещает обнародовать материалы по Джулиани и Манафорту Ранее Рудольф Джулиани назвал «врагом президента США» депутата Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую «черную бухгалтерию» «Партии регионов».

Происшествия Молния убила украинца, его жена в реанимации Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.

Общество В России упростили правила получения детских пособий В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.

Армия и оружие Зенитная система С-300 замечена в США В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

Происшествия В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.

Происшествия В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли верующих в церкви Неизвестные ворвались в помещение в начале службы и открыли огонь по верующим.

Общество Большинство россиян, готовых переехать в поисках работы, выбирают Петербург Как выяснили аналитики компании Hays, треть жителей России готовы на переезд в другой город ради хорошей работы.

Здоровье Жители Владимира сообщают о появлении ядовитых змей Участница городского сообщества рассказала о множестве опасных рептилий возле города. Змей обнаружили возле северной объездной дороги.

Шоу-бизнес Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании "Формулы-1". Победу одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.

Политика На выборах в Индонезии погибли 500 человек В Индонезии на избирательных участках во время самых масштабных выборов в стране погибли почти 500 человек.

Спорт Фигуристка Медведева ответила канадцу на предложение выйти замуж Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram выложила видео, которое взбудоражило множество болельщиков спортсменки.

Экономика Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники Правительство России выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях.

Политика Польша отказалась переходить на евро Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.