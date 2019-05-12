Футбол
«Ренн» сыграл вничью с «Генгамом»Спорт-Экспресс 11:00
"Ренн" сыграл вничью с "Генгамом" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев отличился полузащитник Исмаила Сарр, а на 87-й минуте встречи нападающий гостей Александр Менди установил окончательный счет в игре. "Ренн" с 46 очками занимает 12-е место в лиге 1.
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Футбол
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Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
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Футбол
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Картины были найдены на затонувшем около 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» в ходе процесса подъема артефактов с этого корабля.
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Молния убила украинца, его жена в реанимации
Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
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В России упростили правила получения детских пособий
В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
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В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли верующих в церкви
Неизвестные ворвались в помещение в начале службы и открыли огонь по верующим.
Обновлено в 11:19
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Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков
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«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
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Как выяснили аналитики компании Hays, треть жителей России готовы на переезд в другой город ради хорошей работы.
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Участница городского сообщества рассказала о множестве опасных рептилий возле города. Змей обнаружили возле северной объездной дороги.
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В Индонезии на избирательных участках во время самых масштабных выборов в стране погибли почти 500 человек.
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Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
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Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники
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Польша отказалась переходить на евро
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В аэропорту Краснодара экстренную посадку утром 12 мая совершил самолет Airbus A321 авиакомпании «Северный ветер», который летел из Антальи в Уфу.
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