Футбол
«Ренн» продлил контракт с главным тренером до 2022 годаРИА Новости 07:04
Французский футбольный клуб "Ренн" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Жюльеном Стефаном. Срок соглашения со специалистом рассчитан до 2022 года.
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Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Общество
Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку
Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Политика
Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию
Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский призвал Кернеса провести слушания по памятнику Жукову
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Харькова Геннадия Кернеса на общественных слушаниях решить конфликт вокруг памятника советскому полководцу Георгию Жукову и проспекта Жукову.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Индии пропал военный самолет Ан-32
Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:55
Технологии
В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов
Обновлено в 08:00
Политика
На Украине завели дело против главы ГБР
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении директора украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
Обновлено в 08:50
Политика
Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком
По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Спорт
Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Экономика
Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет
В середине мая сообщалось, что стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже превысила 180 рублей за бумагу.
Обновлено в 09:27
Здоровье
Врач: лечебное голодание может привести к смерти
Врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с News.ru заявила, что если перед голоданием и во время него человек не проводит очищения желудочно-кишечного тракта, оно может привести к интоксикации организма.
Обновлено вчера в 10:38
Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла
Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Общество
Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.
Обновлено в 07:58
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross
Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17
Авто
GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer
Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Детское здравоохранение модернизуют в Тульской области
Сегодня на еженедельном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждалась модернизация детского здравоохранения в регионе.
Обновлено в 10:08
Политика
Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России
Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Обновлено в 10:35
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23