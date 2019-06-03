«Ренн» продлил контракт с главным тренером до 2022 годаРИА Новости 07:04

Французский футбольный клуб "Ренн" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Жюльеном Стефаном. Срок соглашения со специалистом рассчитан до 2022 года.

«Ренн» продлил контракт с главным тренером до 2022 года

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