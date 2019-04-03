«Ренн» победил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции по футболуRT на русском вчера в 17:49

«Ренн» одержал победу над «Лионом» в полуфинале Кубка Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Лионе на «Стад де Люмьер», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Ренн» победил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции по футболу

Все про Спорт ру

Армия и оружие Комплекс по борьбе с дронами «Валдай» впервые испытают на учениях РВСН Российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Валдай» впервые будет задействован на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области.

Общество Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева В Пресненском суде столицы прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

Здоровье Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).

Политика Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.

Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Культура Ведущий «Места встречи» внезапно пропал из студии НТВ Супруга российского журналиста и ведущего программы "Место встречи" Андрея Норкина Юлия прокомментировала информацию о его внезапном исчезновении из студии телеканала НТВ.

Политика Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией Правительство Украины запретило оставшиеся нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией.

Происшествия Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге Пожар произошел на фабрике "Красная нить" на Гельсингфорсской улице в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский согласился на дебаты с действующим главой Украины Петром Порошенко, сообщает ZIK.

Политика В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Политика Зеленский уже ищет кандидата на пост главы МИД Украины Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко, являющийся советником Зеленского, заявил, что сейчас уже началась работа по выбору претендентов на ключевые посты в будущем кабмине в случае победы Зеленского во втором туре президентских выборов, сообщает «Новое время».

Кино Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.

Экономика ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона «Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Политика НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.

Политика В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Италию Визит российского лидера Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Общество Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.

Кино Пугачева может озвучить персонажа в новом «Простоквашино» Народная артистка СССР Алла Пугачева может озвучить новую героиню мультсериала «Возвращение в Простоквашино».

Происшествия Убившую своих детей нижегородку отправили в тюрьму на 19 лет Суд приговорил ее к 19 годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости. Напомним, трагедия произошла 25 апреля прошлого года.

Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».