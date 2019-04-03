«Ренн» победил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции по футболуRT на русском вчера в 17:49

«Ренн» одержал победу над «Лионом» в полуфинале Кубка Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Лионе на «Стад де Люмьер», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Ренн» победил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции по футболу

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