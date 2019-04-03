Футбол

«Ренн» победил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции по футболуRT на русском вчера в 17:49

Лион — Ренн
2 – 3
Матч завершён
Кубок Франции, Полуфинал, вчера
Стадион «Люмьер»
40′
М'Байе Ньянг
Бертран Траоре
47′
53′
Мешер
55′
Бенжамен Андре
Лео Дюбуа
67′
69′
Хатем Бен Арфа
Люка Тузар
Мемфис Депай
70′
75′
Клеман Гренье
Мусса Дембеле
75′
81′
Рами Бенсебайни
86′
М'Байе Ньянг
Жереми Желен
Мусса Дембеле
Мартен Терье
87′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
87′
«Ренн» одержал победу над «Лионом» в полуфинале Кубка Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Лионе на «Стад де Люмьер», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
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