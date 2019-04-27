Футбол
«Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболуRT на русском вчера в 18:00
«Ренн» выиграл Кубок Франции в третий раз в своей истории. В последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 1971 году. Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ не знает о поездке Неймара в Турин за два дня до финала Кубка Франции.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:25, Ашберн
Футбол
«Норвич» обеспечил себе выход в Английскую Премьер-лигу
"Норвич" обыграл "Блэкберн" в 45-м туре Чемпионшипа (второй дивизион чемпионата Англии по футболу) и гарантировал себе возвращение в премьер-лигу в будущем сезоне.
Обновлено вчера в 17:26
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Единоборства
Смоляков проиграл Харди на турнире UFC во Флориде
В рамках основного карда российский боец Дмитрий Смоляков проиграл в первом раунде техническим нокаутом американцу Грегу Харди.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено вчера в 16:10
Авто
В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang
Независимые художники представили свое видение новинки.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили
Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
Обновлено в 05:16
Политика
Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда пройдет следующая «Прямая линия» с Владимиром Путиным, пишут Известия.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Из-за угрозы взрыва эвакуировали общежитие в Москве
На юго-востоке Москвы около 60 человек были эвакуированы из из общежития после анонимного сообщения с угрозой "минирования".
Обновлено в 04:04
Авто
Инстаграм недели
Обновлено в 05:40
Здоровье
Более 900 человек умерло от лихорадки Эбола с июля прошлого года в ДРК
Количество заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго с июля 2018 года составило 2400 человек.
Обновлено в 07:14
Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
Скотленд-Ярд возобновил следствие по делу сорокалетней давности
Поводом для продолжения следствия по делу сорокалетней давности послужило очередное обострение ситуации в Северной Ирландии.
Обновлено в 06:14
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
Выставку «Сирийский перелом» посетили более 320 тыс. человек
Передвижную выставку трофейной военной техники из Сирии «Сирийский перелом» посетили более 320 тысяч человек на северо-западе и в центральной части России.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках
Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:16
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Футбол
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов»
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В ФРГ предупредили о растущей угрозе со стороны правых экстремистов
Готовые пойти на насилие правые радикалы в Германии представляют всё большую опасность для общества и государства.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Американские СМИ назвали Су-35 лучшим истребителем за исключением F-22
В информационном агентстве The National Interest, издаваемом в США, отметили, что Су-35 лучше любого западного истребителя за исключением самолета 5-го поколения F-22.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25