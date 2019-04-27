Футбол

«Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболуRT на русском вчера в 18:00

«Ренн» выиграл Кубок Франции в третий раз в своей истории. В последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 1971 году. Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ не знает о поездке Неймара в Турин за два дня до финала Кубка Франции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ренн» выиграл Кубок Франции, Неймар ударил болельщика, удаление Мбаппе

Чемпионат06:30

«ПСЖ» быстро забил 2, но в итоге отдал Кубок Франции «Ренну». Все голы этого безумия – тут

Eurosport.ru04:55

«ПСЖ» проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции

Матч ТВвчера в 18:06

Игра Мбаппе – кошмар. Из-за него «ПСЖ» проиграл Кубок Франции

Бомбардир.ру03:34

«Ренн» — «ПСЖ» — 2:2 (по пен. — 6:5). Видеообзор финала Кубка Франции

Sport24.ruвчера в 21:01

И блеск Неймара не помог. «Ренн» вырвал Кубок Франции из рук «Пари Сен-Жермен»

LiveSport.ru04:50

«ПСЖ» вел 2:0, но проиграл финал Кубка Франции. А Неймар толкнул фаната

Sports.ruвчера в 20:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:25, Ашберн
Футбол

«Норвич» обеспечил себе выход в Английскую Премьер-лигу

"Норвич" обыграл "Блэкберн" в 45-м туре Чемпионшипа (второй дивизион чемпионата Англии по футболу) и гарантировал себе возвращение в премьер-лигу в будущем сезоне.
Обновлено вчера в 17:26
Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Наука

Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Единоборства

Смоляков проиграл Харди на турнире UFC во Флориде

В рамках основного карда российский боец Дмитрий Смоляков проиграл в первом раунде техническим нокаутом американцу Грегу Харди.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено вчера в 16:10
Авто

В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang

Независимые художники представили свое видение новинки.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили

Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
Обновлено в 05:16
Политика

Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда пройдет следующая «Прямая линия» с Владимиром Путиным, пишут Известия.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Из-за угрозы взрыва эвакуировали общежитие в Москве

На юго-востоке Москвы около 60 человек были эвакуированы из из общежития после анонимного сообщения с угрозой "минирования".
Обновлено в 04:04
Авто

Инстаграм недели

Обновлено в 05:40
Здоровье

Более 900 человек умерло от лихорадки Эбола с июля прошлого года в ДРК

Количество заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго с июля 2018 года составило 2400 человек.
Обновлено в 07:14
Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ

"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

Скотленд-Ярд возобновил следствие по делу сорокалетней давности

Поводом для продолжения следствия по делу сорокалетней давности послужило очередное обострение ситуации в Северной Ирландии.
Обновлено в 06:14
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие

Выставку «Сирийский перелом» посетили более 320 тыс. человек

Передвижную выставку трофейной военной техники из Сирии «Сирийский перелом» посетили более 320 тысяч человек на северо-западе и в центральной части России.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках

Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:16
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Путешествия

Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву

Обновлено в 05:49
Футбол

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов»

Обновлено вчера в 22:59
Политика

В ФРГ предупредили о растущей угрозе со стороны правых экстремистов

Готовые пойти на насилие правые радикалы в Германии представляют всё большую опасность для общества и государства.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Американские СМИ назвали Су-35 лучшим истребителем за исключением F-22

В информационном агентстве The National Interest, издаваемом в США, отметили, что Су-35 лучше любого западного истребителя за исключением самолета 5-го поколения F-22.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное