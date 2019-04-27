Футбол

«Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболуRT на русском вчера в 18:00

«Ренн» выиграл Кубок Франции в третий раз в своей истории. В последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 1971 году. Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ не знает о поездке Неймара в Турин за два дня до финала Кубка Франции.
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«ПСЖ» быстро забил 2, но в итоге отдал Кубок Франции «Ренну». Все голы этого безумия – тут

Eurosport.ru04:55

«Ренн» в серии пенальти отобрал у «ПСЖ» Кубок Франции

Спорт-Экспрессвчера в 18:05

«Ренн» — «ПСЖ» — 2:2 (по пен. — 6:5). Видеообзор финала Кубка Франции

Sport24.ruвчера в 21:01

«ПСЖ» проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции

Матч ТВвчера в 18:06

И блеск Неймара не помог. «Ренн» вырвал Кубок Франции из рук «Пари Сен-Жермен»

LiveSport.ru04:50

«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка Франции

Чемпионатвчера в 17:56

«ПСЖ» вел 2:0, но проиграл финал Кубка Франции. А Неймар толкнул фаната

Sports.ruвчера в 20:28
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Обновлено в 05:08
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Хоккей

«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Политика

Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Религия

В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Авто

Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров

Обновлено 26 апреля в 05:41
Армия и оружие

Свыше 100 тонн опиума уничтожили в Афганистане

Войска Афганистана и вооруженные силы коалиции ликвидировали более 100 тонн опиума во время операции в провинции Фарах, сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на военных 28 апреля.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины

Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Баскетбол

«Клипперс» сократили отставание в серии с «Голден Стэйт»

Обновлено 25 апреля в 02:22
Происшествия

Безрассудную мать с ребенком сбили на магистрали в Казани

Обновлено в 04:13
Происшествия

В США совершено вооруженное нападение на синагогу, есть погибшие

27 апреля, на исходе празднования еврейской Пасхи, в США было совершено вооруженное нападение на синагогу, расположенную в пригороде Сан-Диего.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 04:23
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

«Совет директоров Банка России 26 апреля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», — отмечается в сообщении.
Обновлено 26 апреля в 06:30
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Общество

Лиза Пескова пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли под Тверью в ДТП

Двое подростков погибли в результате ДТП около деревни Аркатово под Тверью.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали РИА Новости о своих встречах с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, который там отдыхает с пятницы.
Обновлено в 04:08
Наука

Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах

Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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