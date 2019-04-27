Футбол
«Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболуRT на русском вчера в 18:00
«Ренн» выиграл Кубок Франции в третий раз в своей истории. В последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 1971 году. Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ не знает о поездке Неймара в Турин за два дня до финала Кубка Франции.
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Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Обновлено в 05:08
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Религия
В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Авто
Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров
Обновлено 26 апреля в 05:41
Армия и оружие
Свыше 100 тонн опиума уничтожили в Афганистане
Войска Афганистана и вооруженные силы коалиции ликвидировали более 100 тонн опиума во время операции в провинции Фарах, сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на военных 28 апреля.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины
Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Баскетбол
«Клипперс» сократили отставание в серии с «Голден Стэйт»
Обновлено 25 апреля в 02:22
Происшествия
В США совершено вооруженное нападение на синагогу, есть погибшие
27 апреля, на исходе празднования еврейской Пасхи, в США было совершено вооруженное нападение на синагогу, расположенную в пригороде Сан-Диего.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
«Совет директоров Банка России 26 апреля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», — отмечается в сообщении.
Обновлено 26 апреля в 06:30
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Общество
Лиза Пескова пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли под Тверью в ДТП
Двое подростков погибли в результате ДТП около деревни Аркатово под Тверью.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского
Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали РИА Новости о своих встречах с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, который там отдыхает с пятницы.
Обновлено в 04:08
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо
Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48